Oroscopo Paolo Fox domani, 3 gennaio 2022: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 3 gennaio 2022. La Luna sarà nel segno del Capricorno, accanto al Sole e a Venere. Buone notizie per i segni di terra! Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà ancora contraria. Si prospetta un inizio settimana piuttosto fiacco, un po’ come tutta la settimana. Troppi impegni di famiglia, alcune preoccupazioni esagerate nel lavoro, non sarà facile mantenere la calma.

TORO: domani sarà una giornata molto interessante, soprattutto in amore. Nelle prossime 24 ore, infatti, avrai un cielo di tutto rispetto con la Luna, il Sole e Venere in aspetto favorevole, Giove di nuovo attivo. Saranno favoriti gli incontri, i nuovi contatti, le relazioni, i progetti di coppia.

GEMELLI: domani sarà un giorno abbastanza interessante, di sicuro migliore delle giornate passate. Purtroppo il tuo lavoro a gennaio procederà al rallentatore, ti servirà pazienza, se non vedrai sbloccarsi le cose dall’oggi al domani. Anche in amore dovrai fare più attenzione, soprattutto se in passato ci sono stati dissapori nella coppia.

CANCRO: Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata da prendere con le pinze, per via di quella Luna in opposizione. Se non farai particolare attenzione, correrai il rischio di essere sopraffatto da una certa agitazione interiore, da un malessere emotivo che ti tormenta da un po’. Sarà importante cominciare a costruirsi un nuovo equilibrio, un nuovo centro.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani si preannuncia una giornata di grande forza, un po’ come quelle vissute finora. Dovresti approfittarne, per lavorare su qualcosa di nuovo, concentrarti su nuovi progetti in vista di un anno che ti regalerà parecchie soddisfazioni. Bel momento anche per l’amore.

VERGINE: domani ti aspetta un inizio settimana molto promettente, grazie a Luna, Sole e Venere in ottimo aspetto. È un periodo che aiuta le riappacificazioni in amore, i riavvicinamenti: dovresti approfittarne! Sul fronte lavorativo non avrai grandi problemi, ma ti converrebbe non fare azzardi. Sfrutta gennaio e febbraio per completare gli impegni partiti nel 2021.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani la settimana partirà un po’ in sordina. La Luna in aspetto contrario potrebbe aumentare i pensieri, le tue perplessità. È tempo di fermarsi, riflettere e prendere decisioni coraggiose. Chiudere i rapporti e le relazioni che non ti fanno stare più bene.

SCORPIONE: domani avrai un cielo molto forte a sostenere l’amore e il lavoro. Stai vivendo un momento molto stimolante dal punto di vista sentimentale. Anche chi è rimasto solo a lungo, sta ritrovando la passione, emozioni che non provava da tempo. Sul fronte lavorativo hai molte idee in testa e meno difficoltà rispetto all’anno scorso.

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani sarà un’altra giornata molto valida. Ormai hai ritrovato l’entusiasmo di sempre, la voglia di rimetterti in gioco, lavorando su un nuovo progetto ambizioso. Il 2022 ti permetterà di ottenere risultati impensabili: servirà fiducia e impegno, le soddisfazioni arriveranno!

CAPRICORNO: domani la Luna sarà ancora nel tuo segno. Ti aspettano 24 ore molto intriganti, come del resto tutto il mese. Gennaio e febbraio saranno due mesi che potranno offrirti nuove opportunità, sia nel lavoro, sia in amore. Dovresti sfruttarle al massimo.

ACQUARIO: avrai una voglia crescente di cominciare a fare nuovi progetti per il futuro. Se da un lato desideri profondamente qualcosa di nuovo, stimolante, forse perfino un po’ trasgressivo, dall’altro lato sentirai la necessità di tenere i piedi ben saldi a terra. Dovrai trovare la giusta via di mezzo. Occhio ai soldi!

PESCI: domani avrai un bellissimo cielo a sostenerti. Luna, Sole e Venere in buon aspetto, Giove e Nettuno nel segno. È tempo di iniziare a fare progetti per i prossimi mesi. Dovresti sfruttare questi inizio di ammo per costruire in vista del futuro. Novità entusiasmanti all’orizzonte.