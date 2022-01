Oroscopo Paolo Fox domani, 4 gennaio 2022: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 4 gennaio 2022. La Luna saluterà il Capricorno per traslocare nel cielo dell’Acquario. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata interessante. La Luna in aspetto favorevole ti darà energia quanto basta per portare avanti i nuovi progetti. Purtroppo, però, le prime due settimane saranno più pesanti del resto del mese: dovrai impegnarti per mantenere la calma, in famiglia e nel lavoro.

TORO: domani ti aspetta un giorno piuttosto complicato. Nelle prossime ore la dissonanza di Mercurio e della Luna potrebbe farsi sentire più del dovuto e creati diversi problemi, soprattutto sul lavoro. Sarebbe il caso di fermarsi e rimandare appuntamenti e decisioni importanti a una giornata migliore.

GEMELLI: domani potrai contare sulla complicità di Luna e Mercurio. Potrai recuperare energia e vitalità, iniziare a seminare in vista dei prossimi mesi. In amore, con Marte e Giove contrari ti converrà fare chiarezza, evitare i momenti di forte irritabilità nei confronti delle persone vicine.

CANCRO: Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani ti aspetta un inizio settimana interessante. Giove in buon aspetto potrebbe regalarti molto presto nuove opportunità di lavoro. Gennaio sarà un mese importante, perché ti aiuterà a ritrovare una bella grinta. In amore, al contrario, regnerà la calma piatta.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani dovrai usare la massima cautela. Con la Luna, Mercurio e Saturno in opposizione ti aspetta un martedì nervoso, com qualche complicazione in più. Nel corso della giornata potrebbe affiorare anche una certa stanchezza o irritabilità: sii prudente!

VERGINE: domani sarà una giornata abbastanza valida. Dalla tua parte avrai il Sole e Venere: ottime premesse per l’amore, ma non solo. Non è detto che nei prossimi giorni non arrivi una proposta, un’occasione interessante dal punto di vista lavorativo. Giornate promettenti.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani avrai un inizio settimana molto promettente. La Luna sarà in ottimo aspetto, proprio come Mercurio. Nelle prossime ore ti sentirai energico e motivato come non accadeva da tempo. Dovresti approfittarne, per affrontare quei chiarimenti che rimandi da tempo.

SCORPIONE: domani la Luna sarà in aspetto contrario. Dovrai fare particolare attenzione e tenere i tuoi nervi a bada, altrimenti potresti arrabbiarti alla prima banalità. D’altro canto, Giove, il pianeta della fortuna, sarà tuo amico: chissà che non arrivi presto qualche buona notizia, forse nel lavoro. Amore interessante.

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani una splendida Luna illuminerà la tua giornata, Marte ancora nel segno: sarai stracolmo di energia e vitalità, voglia di metterti in gioco, lavorando su qualcosa di nuovo e ambizioso. Anche in amore sarai sostenuto da un cielo particolarmente benevolo: periodo ricco di possibilità.

CAPRICORNO: domani avrai ancora stelle molto forti a supportarti, Sole e Venere fra tutte. Potrai cominciare a lavorare su nuovi progetti professionali, perché le chance di successo saranno altissime. Gennaio e febbraio porteranno fortuna anche alle coppie o a cuori solitari disposti a rimettersi in gioco in amore.

ACQUARIO: la tua settimana proseguirà alla grande con la Luna e Mercurio nel segno. Sarai pieno di grinta, desideroso a cominciare nuovi progetti che siano appassionanti e stimolanti. Saturno sempre nel tuo spazio zodiacale ti ricorderà quanto sia importante mantenere i piedi per terra, rimanere concreti e pratici.

PESCI: domani si prospetta un giorno molto interessante. Giove nel segno, il Sole e Venere in aspetto favorevole: gennaio sarà un mese che favorirà sia la vita pratica, sia quella amorosa. È tempo di lasciarsi alle spalle il passato, le delusioni e i problemi e cominciare una nuova vita, molto più felice e stimolante.