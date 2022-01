Federica Calemme: chi è, età, fidanzato, Instagram

Federica Calemme è una concorrente del GF VIP 2021, che grazie alla sua bellezza mediterranea ha partecipato ad alcuni concorsi come Miss Italia all’età di 18 anni.

Federica Calemme: chi è

Nata a Casalnuovo, un paese in provincia di Napoli il 4 febbraio del 1996. Il suo sogno fin da piccola è stato quello di far parte del mondo dello spettacolo e la famiglia, con la quale è molto legata, l’ha sempre sostenuta.

Si è trasferita giovanissima a Roma per cercare fortuna nel lavoro ed ha preso parte a molti concorsi di bellezza. A 18 anni ha partecipato a Miss Italia aggiudicandosi la fascia di Miss Tv Sorrisi e Canzoni.

La sua carriera è in continua crescita e dopo essere stata valletta in alcuni programmi televisivi adesso si gode l’esperienza del GF.

Nel 2017 per un fortuito caso la bella napoletana è scampata all’attacco terroristico su “La Rampla” a Barcellona, infatti era proprio nelle vicinanze al momento dell’attentato ma d’improvviso ha deciso di cambiare strada salvandosi probabilmente la vita.

Il fidanzato di Federica Calemme

La Calemme è molto riservata riguardo la sua vita sentimentale, ma in passato si è parlato di un presunto fidanzato napoletano di nome Mario Agliata. Seppur questa storia fosse realmente esistita è finita, perchè nel video di ingresso nella casa più spiata d’Italia Federica si è dichiarata single.

Instagram

La concorrente del GF VIP è diventata col passare del tempo anche un’influencer molto seguita su Instagram, dove pubblica foto e stories dei suoi viaggi e dei suoi servizi fotografici, mai nulla però della sua vita privata.

Il flirt con Antinolfi

La bellezza della Calemme non è passata inosservata nella casa del GF suscitando anche una certa gelosia da parte delle altre concorrenti, le quali l’hanno definita come una che sa giocare e che sa come abbindolare gli uomini.

Nell’ultimo periodo sembra sia nato un flirt con il napoletano Gianmaria Antinolfi, non negato esplicitamente da Federica nella diretta dell’ultima puntata. Sta nascendo un amore?