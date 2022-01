Miriana Trevisan: età, ex marito, figlio

Miriana Trevisan è una delle concorrenti del GF VIP 2021, che nella casa si sta facendo valere non solo per la sua bellezza ma anche per il suo carattere. Conosciamola meglio.

Mirian Trevisan: età e carriera

Nata a Napoli il 7 novembre del 1972 Miriana Trevisan si fa conoscere al grande pubblico da giovanissima prendendo parte a “Non è la Rai” dal 1991 al 1993.

La sua carriera è poi continuata con la partecipazioni a vari programmi, è stata ad esempio velina a “Striscia la Notizia” dal 1994 al 1995 ed ha poi condotto “Paperissima Sprint” nello stesso anno.

Dopo una lunga carriera nel piccolo schermo è diventata scrittrice nel 2013 pubblicando il libro “Le fiabe colorate di Miriana” il cui incasso è stato devoluto completamente in beneficenza. Nel 2019 ha pubblicato anche un romanzo “La donna bonsai”.

Infine ha preso parte anche ad alcune scene di film prima di approdare quest’anno nel GF VIP come concorrente.

Chi è l’ex marito

Nel giugno de 2003 Miriana ha sposato il cantante Pago, un rapporto durato dieci anni e conclusosi con la separazione nel 2013.

Pago il cui vero nome è Pacifico Settembre è nato a Cagliari il 30 agosto del 1971. Fin da giovanissimo è sempre stato appassionato di musica, ma si è dedicato anche al tennis.

Pago ha conosciuto Miriana nel 2002 in Sardegna, un colpo di fulmine che ha portato i due a sposarsi l’anno successivo.

Dopo una crisi matrimoniale si sono ritrovati nel 2008 per poi lasciarsi definitivamente nel 2013.

Miriana Trevisan: Il figlio

Dal matrimonio tra Miriana Trevisan e Pago è nato Nicola nel 2009, grazie all’amore per il figlio la coppia nonostante essendo separata ormai da anni cerca di restare in buoni rapporti anche se a distanza di anni durante qualche piccolo flirt della Trevisan nella casa del GF l’ex marito non ha lesinato a mostrare una certa gelosia.

Flirt che Miriana sembra aver accennato ma mai portato avanti con Nicola Pisu prima e Biagio D’Anelli poi.