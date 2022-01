Quando si parla di generosità si fa riferimento in molti casi a quella “economica”, ossia la tendenza ad elargire denaro o beni senza una reale aspettativa di avere qualcosa in cambio. In realtà con questo termine si può allargare questa definizione in maniera estremamente ampia, riferendosi al semplice concetto di prodigarsi in maniera genuina per un appagamento morale.

I cinque segni più generosi dello zodiaco: ecco la classifica

La generosità può essere messa in evidenza in molti modi, spesso può risultare difficile dimostrarsi genuinamente generosi. I seguenti segni zodiacali tuttavia vi riescono in modo estremamente naturale.

Acquario

Compassionevole ed empatico, rappresenta l’ottimismo verso l’animo umano ma non per questo è un illuso: contribuisce quando può ad aiutare il prossimo, prodigandosi spesso in azioni generose anche poco “sponsorizzate”.

Bilancia

Nonostante l’apparente “disinteresse” verso i problemi sociali comuni, Bilancia è invece molto generoso: non fa mai mancare il proprio supporto morale ma anche concreto, senza aspettarsi nulla in cambio. Per Bilancia la vita è troppo breve per preoccuparsi troppo del “dopo”.

Pesci

Un sognatore come Pesci non poteva che essere presente in classifica. Spesso considerato estremamente volubile, Pesci tuttavia sa come “gira il mondo” ed è molto sensibile alle ingiustizie. Anche economicamente parlando tende ad avere le cosiddette “mani bucate”.

Leone

Espansivo e decisamente portato ai contatti umani, Leone rappresenta il segno altruista per eccellenza, praticamente mai interessato all’aspetto “conservativo” dei beni materiali, utili a suo dire sopratutto per fare del bene a se stesso ed agli altri. Ha un’opinione tendenzialmente negativa per chi non è generoso, di contro.

Cancro

Sul podio non può che esserci Cancro, il segno generoso oltre ogni misura, senza limiti: il suo animo nobile e generoso può addirittura creare dissidi e problematiche di comprensione verso gli altri, dato che tende a fare sempre di testa propria. Puro ma decisamente cocciuto.