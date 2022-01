Oroscopo Branko domani, 25 gennaio 2022: previsioni per tutti i segni

OROSCOPO BRANKO – Previsioni per oggi da parte del noto astrologo del Messaggero e RDS. Cosa fare, a cosa fare attenzione, quali segni sono fortunati e quali devono agire con cautela; tutti i consigli di Branko.

Ariete

Non puoi controllare tutto, questo lo sai. Concentrati di più sul tuo atteggiamento rispetto a ciò che accade; questo è in tuo potere. Sei più forte di quanto immagini.

Toro

Puoi dominare una situazione grazie a informazioni di cui sei a conoscenza. Non divulgarle con leggerezza; valuta con calma e agisci con saggezza.

Gemelli

Nota positiva in ambito professionale; avevi già espresso chiaramente la tua posizione, ma ora hai addirittura le prove in mano. Quindi agisci con calma e razionalità, sicuro del risultato.

Cancro

Giornata impegnativa, soprattutto dal punto di vista mentale. Sei un po’ insofferenti verso i doveri; può aiutarti la routine. Lasciati prendere dal ritmo quotidiano, e tutto sarà più semplice.

Leone

Sentirai un amico che non contatti da tempo, o ti arriveranno informazioni su di lui. Un motivo di gioia, accolto anche con una certa malinconia per il passato. Potrebbe anche essere occasione per un cambiamento importante.

Vergine

Avrai la possibilità di vedere certe situazioni in modo diverso. Ognuno vede prospettive differenti dello stesso fatto. Il tuo gruppo sociale, che sia la famiglia o i colleghi, potrebbero svelarti ingiustizie o situazioni abusive che ti erano sfuggite.

Bilancia

Talvolta è il caso di rimandare e attendere momenti più fortunati. Come accade proprio oggi. Se hai un affare che ti infastidisce, parcheggialo almeno per un momento; non è il tuo giorno fortunato.

Scorpione

Hai bisogno di ritrovare il tuo equilibrio e ricaricarti di energia; magari ti sere una pausa anche da lavoro. Attenzione però a mostrarti distratto o svogliato, questo non ti farà bene. Cerca di gestire il tutto nel migliore dei modi.

Sagittario

Oggi sarà difficile schermarsi dalle insistenze altrui. Ma devi far valere le tue ragioni; afferma la tua volontà di far rispettare i tuoi desideri e le tue decisioni, senza farti trascinare da interessi altrui.

Capricorno

Attenzione alle ribellioni di principio e agli slogan precostituiti da altri. Magari sei inserito in un contesto non ideale per te, ma sei tu che lo hai creato. E’ importante rispettare la parola data e gli impegni che hai preso.

Acquario

E’ il giorno gusto per lasciarti guidare dalla tua ispirazione; ascolta il tuo intuito. Oggi potresti fare un passo avanti importante verso i tuoi sogni; la tua forza interiore ha una ottima energia.

Pesci

Metti da parte l’arroganza e la freddezza; il fatto che tu abbia ragione, non ti dà diritto di ferire gli altri. Soprattutto coloro che sono solidali con te.