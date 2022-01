Oroscopo Paolo Fox domani, 25 gennaio 2022: previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX – L’amatissimo astrologo Paolo Fox regala consigli per oggi, in amore e sul lavoro, con uno sguardo anche più in là.

Oroscopo Paolo Fox domani: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete: Per quanto riguarda l’amore, resta ottimista per il futuro. Pazienta sul lavoro: le soluzioni arriveranno dopo la primavera; nel frattempo, resta concentrato.

Toro: In amore sii paziente e tollerante; con la Luna in opposizione, non puoi fare molto di più. Per il lavoro, ti scontrerai con qualche ritardo, ma dal 31 tutto filerà liscio.

Gemelli: La passione può farsi travolgente, in questo periodo. Meno energie invece avrai sul lavoro; quindi stai attento agli imprevisti, comprese le multe!

Cancro: Hai necessità di un chiarimento in amore; parla con chi ti sta vicino ed esprimi i tuoi sentimenti. Va meglio in ambito professionale: la situazione è positiva e cogli al volo le proposte che ti vengono fatte.

Oroscopo Paolo Fox domani: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone: Pausa in amore: ferma tutto per almeno 48 ore! Rilassati e poi riparti, o rischi di fare più danni. Attenzione anche sul lavoro: rispetta gli accordi ma fai caso ai dettagli.

Vergine: In amore è il momento di evitare le discussioni. Fai particolare attenzione se il tuo rapporto è con una persona dei Gemelli; dovrai esercitare un autocontrollo ancora maggiore. Sul lavoro invece le cose sono più semplici: sai cosa dire e in che modo reagire.

Bilancia: Agisci con calma nell’abito amoroso, in questo periodo sei troppo agitato. Sul lavoro, finalmente si apre una fase di recupero; l’orizzonte al momento è libero da ostacoli.

Scorpione: In amore hai la Luna a tuo favore, quindi aspettati belle sorprese. In ambito professionale, è il momento di iniziare a fare dei progetti; a fine mese ci sarà una congiunzione importante.

Oroscopo Paolo Fox domani: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario: Se sei alla ricerca dell’amore, è il momento favorevole a nuovi incontri; l’importante è lasciare andare la diffidenza. Per il lavoro è il momento delle conferme e anche di grandi opportunità.

Capricorno: E’ il tuo momento per le relazioni: può arrivare il vero amore. Sul lavoro, armati di coraggio: devi essere pronto a compiere un passo decisivo.

Acquario: Evita la competizione in amore; se vedi che qualcuno vuole metterti alla prova, oggi non è il giorno adatto per raccogliere le sfide. Sul lavoro tieniti pronto: è il giorno delle soddisfazioni!

Pesci: In amore le cose ristagnano: porti avanti una relazione non più appagante. Hai una bella Luna nel lavoro; oggi e domani aspettati sorprese positive.