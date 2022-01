Kathy Baker, chi è: età, carriera, film, serie tv

Kathy Baker, nata come Katherine Whitton Baker è nata l’8 giugno 1950, è un’attrice e doppiatrice americana e quattro volte vincitrice di un Emmy Award.

Nativa di Midland, in Texas, ha recitato in molti film tra cui Edward mani di forbice, Uomini veri, Street Smart, Cider House Rules e Cold Mountain.

Ha debuttato al San Francisco Magic Theatre di San Francisco, ha recitato in diverse commedie di Sam Shepard e poi ha realizzato una produzione off-Broadway (Love the Fool, al fianco di Ed Harris).

I suoi film più recenti per il grande schermo includono il remake del 2006 di All Kings’ Men e la produzione del 2007 di Jane Austen’s Club, in cui interpreta Bernadette, una brillante amica di mezza età e moglie di lunga data.

Vive nel sud della California con suo marito Steven Robman. È apparsa in numerose serie TV popolari come: Detective Monk, Media, Law & Order: SVU, Chicago Medicine, Criminal Minds e Ranch.