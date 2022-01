Milo Ventimiglia, chi è: età, vita sentimentale, carriera, film, serie tv

Milo Ventimiglia è un attore americano noto per le sue interpretazioni in serie televisive di successo, tra cui il dramma familiare This Is Us. Conosciamolo meglio.

Chi è Milo Ventimiglia?

Milo Ventimiglia è un eccezionale attore americano noto per le sue interpretazioni in serie televisive di successo. Ha riscosso negli anni un grande successo di pubblico, anche perché tende alla massima versatilità. Alla ricerca di personaggi sempre diversi, l’artista riesce infatti a passare con naturalezza dai ruoli teatrali al genere dei supereroi.

Età

Milo Ventimiglia ha 45 anni: è nato ad Anaheim, in California, l’8 luglio 1977, con il segno zodiacale del Cancro.

Vero nome

L’attore americano è iscritto all’albo con il nome completo Milo Anthony Ventimiglia.

Origini

Milo è il figlio di Pietro e Carol Ventimiglia. Suo padre è un veterano della guerra del Vietnam di origine siciliana, mentre sua madre è di origini inglesi e scozzesi.

Fidanzata

L’attore è fidanzato con Kelly Egarian, coordinatrice del marketing della moda di Stella McCartney, dal 2016. Non fa parte del mondo dello spettacolo, a Kelly non piace essere in pubblico, tanto che la prima apparizione ufficiale della coppia è stata agli Emmy Awards 2017 un anno dopo l’inizio della loro relazione.

Film

Il suo ultimo film è Attraverso i miei occhi, regia di Simon Curtis (2019).

Serie tv

Milo Ventimiglia ha partecipato a diverse serie televisive e ha iniziato la sua carriera nel 1995, con Willy, il principe di Bel-Air. Altre serie tv in cui ha partecipato sono: