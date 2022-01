Cosa succede a chi mangia aglio con la sinusite? Ecco l’incredibile risposta

Esistono diversi rimedi naturali che possono aiutare a combattere la sinusite, ma l’aglio è considerato uno dei più efficaci. L’aglio, noto scientificamente anche come Allium sativum L., è una pianta della famiglia delle Liliaceae che viene utilizzata anche nei cibi gourmet per il suo sapore deciso. Tuttavia, i suoi vari principi attivi lo rendono un potente rimedio per la sinusite grazie alle sue proprietà.

Proprietà antibatteriche e antisettiche: per i suoi principi attivi, l’aglio è considerato un potente antibiotico naturale, motivo per cui combatte i fastidi causati da febbre e sinusite. Allo stesso tempo, combatte anche le infezioni batteriche come raffreddore o influenza che causano questo disturbo nasale.

Proprietà espettoranti: ha anche proprietà espettoranti, che possono alleviare altri sintomi che accompagnano questo problema, come congestione nasale, tosse e dolore in altre aree come gli occhi o la mascella.

Proprietà antinfiammatorie e analgesiche: grazie a principi come il suo ricco olio essenziale e l’allicina, questo ortaggio ha ottime proprietà antinfiammatorie e analgesiche, motivo per cui può anche ridurre il caratteristico dolore acuto che soffre l’uomo quando ha questa condizione sulla parte anteriore della testa.

Rafforza il sistema immunitario: infine, il suo contenuto in allicina e vitamine del gruppo B, conferisce all’aglio proprietà benefiche per il nostro sistema immunitario. Grazie a questi nutrienti, questo rimedio naturale aumenta la produzione di globuli bianchi nel nostro corpo, che aiuta a rafforzare le nostre difese e quindi a prevenire varie infezioni.

Come utilizzare l’aglio per combattere la sinusite

Uno dei rimedi più popolari che utilizzano questo ortaggio per combattere la sinusite è fare un bagno di vapore all’aglio. Per fare ciò, devi solo seguire passo dopo passo:

ingredienti

4 spicchi d’aglio

1,5 litri di acqua.

1 asciugamano

Il primo passo è aggiungere una casseruola, un litro e mezzo d’acqua e scaldarla finché non inizia a bollire.

Quando l’acqua raggiunge il bollore, aggiungere 4 spicchi d’aglio sbucciati nella stessa pentola e cuocere a fuoco basso per altri 5-10 minuti.

Trascorso il tempo stabilito, spegnere il fuoco, coprire la testa con un asciugamano e immergersi nell’acqua. Fai attenzione a non scottarti sulla padella. Quando sei in quella posizione, inizia a respirare il vapore dell’aglio, quindi espira. Ripeti questo esercizio per 5 minuti. Per notare gli effetti di questo rimedio naturale, è necessario ripetere l’intera procedura almeno due volte al giorno (una al mattino e una prima di coricarsi).

Altre ricette per combattere la sinusite con l’aglio

Oltre alla cottura a vapore con questo ortaggio, ci sono altre ricette all’aglio che possono ridurre i sintomi della sinusite.

Tra questi troviamo:

Infuso di aglio e curcuma: questa pianta ha potenti proprietà antinfiammatorie grazie alla sua ricchezza di composti speziati. Per l’infuso, mescolate 1 spicchio d’aglio con 1/2 cucchiaio di curcuma in una tazza di acqua bollente e lasciate riposare per qualche minuto. La bevanda viene quindi filtrata e bevuta. Potresti anche essere interessato a come preparare una tisana all’aglio.

Sciroppo di miele e aglio: noto per le sue eccellenti proprietà antibatteriche, questo prodotto naturale è ideale per la sinusite. Schiacciate in un mortaio 3 spicchi d’aglio e mescolateli con 2 cucchiai di miele. Assumere la miscela ogni giorno prima di ogni pasto.

Miscela di aglio e aceto di mele: questo condimento alimentare ha proprietà antisettiche ed è ideale per alleviare il naso chiuso. Portare a ebollizione 2 tazze d’acqua, quindi mescolare 4 spicchi d’aglio schiacciati con un cucchiaio di aceto. Quindi lascia riposare gli ingredienti per 30 minuti. Infine, togliere l’aglio e prendere un cucchiaio di questo composto ogni giorno.