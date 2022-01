Gianmarco Saurino, chi è: vita, età, fidanzata, film, serie tv

Gianmarco Saurino è nato Foggia il 12 Dicembre del 1992. E’ un attore teatrale, televisivo e anche un doppiatore. E’ noto per aver interpretato Lorenzo Lazzarini nella fiction Rai “Doc – Nelle Tue Mani” e Nicodemo Santopaolo in “Che Dio Ci Aiuti“, oltre ad aver recitato sempre per la Rai, nella fiction “Non dirlo al mio capo 2“.

Fa discutere la scelta della morte, causata dal Covid, del personaggio Lorenzo Lazzarini all’inizio della seconda stagione di Doc. I fan sono rimasti molto scontenti, lamentando di non essere più motivati nel continuare a guardare la serie tv.

Gianmarco Saurino ha annunciato all’inizio del 2021 di aver da poco concluso una relazione sentimentale di tre anni con una chef, pugliese come lui, conosciuta in un ristorante di Firenze. Dopo una relazione durata tre anni, Gianmarco è ufficialmente single.

Chi è Gianmarco Saurino?