Branko è uno dei più importanti esperti di astrologia del nostro paese: nato in Slovenia, da decenni vive e lavora in Italia, dove è considerato un “punto fermo” assoluto quando si parla di segni zodiacali e previsioni astrologiche. In occasione della Festa della Donna Branko è pronto ad aiutare i “primi segni” dello zodiaco, ossia Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, per tradizione collocati all’inizio di ogni oroscopo.

Oroscopo Branko domani, 8 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – La giornata scorrerà tranquilla, nessuno proverà ad ostacolarvi o disturbarvi in qualche modo anche se potreste pensarla diversamente: di recente infatti siete un po’ troppo “vittime di voi stessi”. Pur non arrivando alla paraonia, è presente un forte pessimismo, che deve essere quantomeno limitato.

Toro – Essenziale trovare l’equilibrio giusto tra casa e lavoro, paradossalmente potrebbe essere più complicato gestire l’aspetto professionale. In generale dovrebbe trattarsi di una giornata proficua e stimolante anche dal punto di vista sentimentale, per i single sopratutto.

Gemelli – Lavorativamente parlando sarete già proiettati al futuro, anche a causa di una fiducia in aumento che però potrebbe anche offuscare parzialmente il vostro giudizio. Il periodo è discretamente florido per gli affari ma sarà consigliabile non trascurare i rapporti umani

Cancro – Non sarà il caso di pensare al passato, almeno per un po’. Provate piuttosto ad apprezzare ciò che avete ora, e sul supporto che potrete ricevere in caso di nuovi progetti. Non aspettatevi progressi sentimentali e lavorativi immediati, ma è un momento decisamente favorevole per scatenare la vostra creatività, ultimamente un po’ troppo limitata anche sul lavoro.