Branko è uno dei più importanti esperti di astrologia del nostro paese: nato in Slovenia, da decenni vive e lavora in Italia, dove è considerato un “punto fermo” assoluto quando si parla di segni zodiacali e previsioni astrologiche. Da anni Branko pubblica a cadenza regolare le proprie previsioni che grazie al “lavoro” del web, vengono diffuse ogni giorno attraverso siti web, grazie anche all’enorme “cassa di risonanza” costituita dai social media.

Oroscopo Branko domani, 9 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Non è mai troppo tardi per rispolverare vecchie amicizie, idem per quanto riguarda prendere coscienza dei propri errori. Un po’ di sana autocritica non ha mai fatto male a nessuno, anzi è un segno di enorme maturità indifferentemente dalla vostra età.

Toro – Momento indubbiamente florido per gli affari ma questi potrebbero mettere a repentaglio qualche vostro rapporto umano, magari inerente al contesto lavorativo. In sostanza ricordatevi che si lavora per vivere e non il contrario. Settimana tranquilla e “placida” a larghi tratti, non ci sarà bisogno di aspettare il weekend per godervela.

Gemelli – Eccessivamente sensibili e preoccupati dalle reazioni altrui quando nella maggior parte dei casi, non è assolutamente necessario, men che meno in questa specifica e precisa parte del mese. Progetti futuri interessanti, sopratutto quelli concepiti assieme ad altre persone.

Cancro – Rapporti umani in leggera flessione ma definirla crisi sarbbe prematuro ed eccessivamente pessimistico. Provate invece a far coesistere diversi sentimenti in voi, in modo da sviluppare un livello di maturità superiore maggiore rispetto a quanto messo in evidenza finora.