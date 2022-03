Oroscopo domani 9 Marzo 2022: previsioni per tutti i segni di Paolo Fox e Branko

Branko e Paolo Fox rappresentano per molti “l’eccellenza assoluta” dal punto di vista dello zodiaco. Entrambi hanno costruito la propria reputazione in anni di studio e impegno e tutti e due sono particolarmente presenti anche in Tv. Ecco le previsioni per tutti i segni per domani 9 marzo 2022.

Oroscopo Paolo Fox 9 marzo

Ariete – Troppo negativi in questo periodo, l’ottimismo potrà arrivare anche da altre persone.

Toro – Buone nuove in amore, attenzione ad eventuali “parole di troppo”.

Gemelli – Ok il lavoro, meno bene i rapporti umani: di recente avete messo in evidenza troppo egocentrismo.

Cancro – Grande difficoltà non ce ne saranno ma la tendenza sarà esattamente quella. Evitate vittimismi.

Leone – L’amore vi riserverà qualche buona sorpresa ma dovrete “faticare” per portarla a compimento.

Vergine – Troppo contratti e poco empatici, non è da voi essere così insensibili. Presto le cose miglioreranno.

Bilancia – Meno propensi al cambiamento, senza reali motivazioni. Forse è una fase di stanca, giovedì sarà tutto più chiaro.

Scorpione – L’influenza di Marte sarà discretamente negativa ma non sarà tutto da buttare. Buoni affari in vista.

Sagittario – Fascino in sensibile aumento, meglio evitare atteggiamenti troppo “finti”.

Capricorno – Standard un po’ troppo bassi di recente. Non accontentatevi, neanche in amore!

Acquario – Con le novità che scarseggiano, l’importante sarà ambire ad uno stato tranquillo.

Pesci – Sali scendi di emozioni, probabili piccole avversità in vista.

Oroscopo Branko 9 marzo

Toro – Ottime notizie in vista in amore. Provate ad ascoltare di più.

Gemelli – Non abbiate paura a chiedere “aiuto” e supporto morale.

Cancro – Il duro lavoro paga, anche se sarà necessario aspettare un po’ per vedere risultati.

Leone – Troppo convinti nelle vostre idee, siate pronti a metterle almeno in discussione.

Vergine – Sbocchi lavorativi interessanti e periodo florido per l’amore.

Bilancia – Bloccati nei vostri pensieri, sarà difficile per voi concentrarvi per un po’.

Scorpione – Eccessiva preoccupazione ad apparire “migliori” di quanto non siete. Non sarà necessario.

Sagittario – Stanchezza in vista, fase transitoria in amore. Solo il lavoro vi fornirà sbocchi interessanti.

Capricorno – Meditate maggiormente sulle vostre scelte recenti.

Acquario – Ottima la vostra “presa” sugli altri, basteranno poche parole per farvi rispettare.

Pesci – Periodo stantio e poco intrigante, ma le cose miglioreranno in serata.