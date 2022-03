Oroscopo domani 10 marzo 2022: previsioni per tutti i segni di Paolo Fox e Branko

Ecco, puntuali come ogni giornata, le previsioni oroscopo di Paolo Fox e Branko. Se siete curiosi di scoprire cosa sveleranno le anticipazioni dei due famosi astrologi, leggete le seguenti previsioni per domani 10 marzo 2022.

Tutti i giorni tantissimi italiani vogliono scoprire alcune anticipazioni astrologiche pubblicate da Paolo Fox e Branko attraverso l’app. Astri e il libro Calendario Astrologico. Se anche voi non state più nella pelle, ecco l’oroscopo di domani 10 marzo.

Oroscopo Paolo Fox domani – 10 Marzo 2022

Oroscopo domani Paolo Fox – Cominciamo le previsioni parlando dell’Ariete. Il primo segno di fuoco potrà contare sulla complicità di una splendida Luna, se vorrà portare avanti i suoi progetti con profitto. Dovrebbe approfittare di queste ore, perché il weekend sarà più sottotono. Per il Toro si preannuncia una giornata di grandi revisioni, sia in amore, sia nel lavoro. Servirà forza di volontà per affrontare cosa non va più avanti. I Gemelli potranno puntare il tutto per tutto sulle prossime ore! L’amore potrà offrirgli nuove chance, se saprà come muoversi bene. Sul fronte lavorativo ancora qualche difficoltà. Il Cancro sarà finalmente libero dell’opposizione di Venere. È tempo di fare programmi intriganti per il fine settimana, perché saranno 48 ore ricche di occasioni ghiotte, in amore e nel lavoro.

Il Leone dovrà fare leva su tutta la forza che possiede, per non abbattersi, se tutto non fila liscio. In amore non siate affranti, anche se persistono dei problemi, Si tratta solo di un momento passeggero! Domani la Vergine dovrà munirsi di particolare pazienza, perché non sarà un giorno facile. Meglio rimandare ogni cosa al fine settimana. Alla Bilancia occorrerà tirare fuori carattere per non farsi mettere i piedi in teste e risalire la china. Sono stati mesi faticosi, ma d’ora in poi le stelle saranno più amiche. È importante rimettersi in gioco. Lo Scorpione dovrà mettersi il cuore in pace: non è il periodo più adatto per l’amore. Meglio andarci cauti con le nuove storie o con i ritorni di fiamma. Dovrebbe sfruttare queste giornate per cercare un proprio equilibrio interiore, prima di buttarsi in qualche nuova relazione.

Infine il Sagittario dovrà affrontare una giornata ni, anche se il periodo in generale è davvero valido. Forse nelle prossime ore ci sarà qualche intoppo, una piccola arrabbiatura: meglio lasciare correre, senza innervosirsi troppo! Per il Capricorno sono giorni di profonde incertezze per il futuro lavorativo. L’importante sarà cercare di ottenere qualche conferma o risposta entro il mese di aprile. Meglio l’amore. L’Acquario dovrà approfittare di questi giorni per capire dove vogliono andare, per vivere belle emozioni o togliersi qualche piccola coccola. Tutta la settimana sarà dalla sua parte: meglio sfruttarla al massimo! I Pesci, infine, dovrà usare estrema cautela, se non vorrà litigare con qualcuno. Meglio aspettare il weekend, quando l’umore sarà migliore e far trascorrere questa giornata senza troppe tensioni.

Oroscopo Branko domani – 8 Marzo 2022

Oroscopo domani Branko – Anche per il nostro secondo astrologo andiamo a vedere segno per segno quelle che sono le previsioni di domani 10 Marzo 2022. Un allegro primo quarto di Luna potrebbe regalare a qualche Ariete un colpo di fulmine, un nuovo ritorno di passione per le coppie di lungo corso o nuovi amici. Domani Mercurio diventerà favorevole al Toro. Nel corso della giornata potrebbe arrivare qualche aiuto dagli amici, dalla rete di conoscenze. I Gemelli dovrebbero dedicarsi di più all’amore e lasciare in secondo piano realizzazioni professionali o affari legali. Mercurio in Pesci potrebbe causare qualche difficoltà in più! Al Cancro servirà fiducia e determinazione, per sfruttare al meglio Mercurio favorevole. Dovrebbe spingere al massimo il lavoro, buttarsi senza timore negli affari.

Domani il Leone potrà contare su un buon Mercurio in Pesci. D’ora in avanti potrebbe piovere dal cielo interessanti occasioni di guadagno o di finanziamenti. Alla Vergine occorrerà maggiore prudenza da domani. Mercurio diventerà opposto: occhio alle situazioni o alle persone ambigue! Finalmente le tensioni cominceranno a sparire per i nati in Bilancia! Il lavoro, i soldi e le relazioni saranno protette da Mercurio in Pesci. Lo Scorpione potrà contare su un ottimo Mercurio dalle prossime ore in poi. Giove e il Sole continueranno a sostenerlo: potrà andare avanti senza timore!

Infine il Sagittario domani Mercurio diventerà contrario e ti costringerà a fare più attenzione, specie nel lavoro. Se ci saranno ritardi o contrattempi, dovrà impegnarsi per mantenere la calma. Il Capricorno da domani avrà un Mercurio particolarmente attivo. D’ora in poi prenderà contatti, scambierà e porterà informazioni interessanti: meglio approfittarne! Anche se Mercurio passerà in Pesci, domani si preannuncia una buona giornata per l’Acquario. È il caso di rimboccarsi le maniche e agire, non restare paralizzato da inutili timori. Infine, i Pesci potranno accogliere anche Mercurio nel loro cielo, già riempito dalla presenza del Sole e di Giove. Ottime news per chi vorrà portare avanti i suoi progetti con successo.