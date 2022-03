Oroscopo Paolo Fox domani, 11 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 11 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani, 11 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i primi quattro segni dello zodiaco!

Ariete

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà in quadratura, per cui sarà facile scontrarsi con un fastidioso contrattempo, un ritardo o provare più nervosismo del solito. A parte questo, i pianeti si stanno disponendo in modo talmente positivo che sarà difficile d’ora in poi restare fermi, senza novità nel lavoro o in amore. E fra poco anche Giove sarà in ottimo aspetto!

Toro

Per il Toro si preannuncia una giornata piuttosto interessante, ma non è il momento più giusto per buttare via il denaro. Dovrai essere prudente ed evitare di fare il passo più lungo della gamba, specie se non sei ancora rientrato di tutte le spese fatte. Piccoli pensieri riguardo i soldi potrebbero creare momenti di tensione anche nelle coppie: meglio fare attenzione!

Gemelli

La stagione dei Pesci non ti offrirà grandi opportunità. Servirà ancora pazienza, perché con Giove dissonante ti converrà accontentarti di quello che hai oppure hai bisogno di staccare la spina. In amore se un rapporto è giunto al capolinea, sarebbe il caso di non tornare indietro sui tuoi passi. I single più incalliti dovrebbero fare un piccolo sforzo e aprirsi agli altri senza diffidenza, fare nuovi incontri.

Cancro

Come suggerisce di fare l’astrologo Paolo Fox domani dovresti cominciare a ritrovare più ottimismo. La Luna sarà nel tuo segno, Venere non è più contraria: ci sono ottimi presupposti per recuperare bene in amore. Bando alle lamentele! Sta per iniziare un periodo molto interessante per la tua professione, anche se ciò che otterrai dipenderà molto dalla tua situazione, dal tipo di lavoro, se autonomo o per un’azienda, e via dicendo.