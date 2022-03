Oroscopo Branko domani, 12 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 12 marzo 2022, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani le stelle ti inviteranno ad approfondire, andare a fondo per capire cosa non fila liscio in una situazione. Anziché fuggire, ti converrebbe provare a fare chiarezza e risolvere il problema. È un momento buono per farlo.

Capricorno

Domani dovresti staccare la spina dai problemi pratici e concederti del tempo per l’amore. Se ti sentirai agitato, ti converrà concederti un giorno di pausa, circondato dalla persona che ami, dagli amici e gli affetti più fidati e abbandonare ogni preoccupazione.

Acquario

Come indica l’astrologo Branko domani con Marte e Venere nel segno sarà possibile sentire crescere il desiderio di amore, di stare, mano nella mano, con la tua dolce metà, risvegliare il sentimento. I single avranno voglia di uscire allo scoperto e conoscere nuova gente.

Pesci

Ti aspetta un fine settimana particolarmente intrigante, all’insegna dell’amore, delle emozioni piacevoli. L’ideale sarebbe programmare una piccola gita romantica, magari fuori città. L’importante è non sprecarlo, restando fermi e lasciarsi sommergere da pensieri e ricordi negativi.