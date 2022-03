Oroscopo Paolo Fox domani, 12 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 12 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani, 12 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i primi quattro segni dello zodiaco!

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata da affrontare con molto coraggio, determinazione e diplomazia. Fra sabato e domenica potresti provare molta tensione nel lavoro o in famiglia, sentirti molto irritato con qualcuno, ma non saranno dissapori gravi Ricorda che a maggio avrai novità importanti e per qualcuno una conferma che aspettava da tempo.

Toro

Per il Toro si prospettano giorni molto agitati in amore. Senti che qualcosa non va, persiste una certa ambiguità nella relazione che non ti dà pace. È probabile che qualcuno sia vicino a scoppiare e urlare basta una volta per tutto all’altro. La tua Venere in dissonanza ti spinge a cercare chiarezza laddove sta mancando da tempo. Durante questo weekend sentirai il bisogno di chiarire con il partner i vostri problemi, parlare forse di eventuali spese che ti preoccupano per la casa, un trasloco.

Gemelli

Come indica l’astrologo Paolo Fox domani avere di nuovo Marte e Venere in buon aspetto vuol dire sentire crescere un profondo desiderio di amore e di intimità. Saranno molti i nati in Gemelli che vorranno rimettersi in gioco, cominciare una nuova storia, magari priva di complicazioni d’amore. Chi è in coppia potresti cedere alla tentazione di un tradimento… Se a livello fisico con ti senti al top, non preoccuparti! La ripresa è ormai vicina.

Cancro

Finalmente Venere non è più ostile, questo vuol dire che a poco a poco spariranno certe tensioni che ti hanno afflitto a lungo e ritroverai più serenità. Oltretutto, Mercurio e Giove sono alleati e portano belle novità, energia positiva e un pizzico di fortuna in più. Nelle prossime settimane potresti ricevere una conferma importante relativa a un accordo, un contratto da firmare. L’amore sta per tornare in auge.