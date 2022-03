Oroscopo Paolo Fox domani, 12 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 12 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 12 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i quattro segni centrali dello zodiaco!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica dovresti trovare il coraggio di risolvere certi dubbi in amore e in famiglia. Da giorni senti un bisogno profondo di fare chiarezza, forse di avere maggiore indipendenza. Anche nelle coppie più collaudate, quelle in cui non si mette in dubbio l’affetto reciproco, sono aumentati problemi, ritardi o contrattempi vari relativi a una casa, un trasferimento, forse una convivenza. Fai sempre attenzione ai soldo, perché in questo periodo lavori tanto, ma guadagni poco!

Vergine

Domani, così come nei giorni successivi, sarebbe meglio evitare conflitti, tensioni, perfino questioni legali. Con Mercurio contrario sarà facile scontrarsi con chi non la pensa come te. Sappi, però, che il peggio è passato: dopo la notizia spiazzante ricevuta nei giorni scorsi, ora hai incassato il colpo e sei determinato ad andare a fondo per scoprire la verità. In amore sei un po’ troppo distratto: fai attenzione!

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani comincerà un weekend di piccoli dissapori in famiglia. Con il passare delle ore le cose miglioreranno. Certo, servirà fare buon viso a cattivo gioco, se non vorrai innescare nuovi litigi e tenere a bada la tua agitazione. Da giorni ti sei accorto che sono aumentate le tue responsabilità e certe volte, come nelle prossime 48 ore, potresti sentire più gravoso il peso sulle tue spalle.

Scorpione

Il fine settimana porterà un po’ di serenità a livello relazionale e sociale. Qualcuno potrebbe avere perfino novità, una situazione interessante dal punto di vista dei contatti, delle amicizie. In generale, però, Venere dissonante ti invita a fare molta attenzione in amore, evitare di recuperare un rapporto di coppia se in passato era arrivato ormai al limite. Qualcuno forse arriverà a decidere, perfino, che restare soli per un po’ sarebbe meglio adesso…