Oroscopo Paolo Fox domani, 13 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 13 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 13 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i quattro segni centrali dello zodiaco!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai metterti in testa di diventare più assennato con la gestione dei soldi, perché in questo momento potresti spendere più di quanto guadagni. Non fare il passo più lungo della gamba! In amore potrebbero esserci piccoli dissapori, vorresti è arrivata l’ora di fermarsi per fare il punto della situazione. Attenzione soprattutto se avrai a che fare con lo Scorpione e la Bilancia!

Vergine

Domani continuerà questo fine settimana che ti sta aiutando a recuperare un po’ dopo una settimana molto faticosa. Tra mercoledì e giovedì è probabile che tu abbia dovuto affrontare un conflitto. Se in questi giorni ti senti stressato e stanco mentalmente, concediti alcune settimane di tempo, prima di affrontare una situazione o di dare alcune risposte. Giove contrario ti invita a fare attenzione ai nemici nascosti…

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovresti fare in modo di non infilarti in inutili discussioni e nemmeno di fare le ore piccole. Sei molto provato dai mesi passati, perché non sono stati affatto facili. Anche se ora le stelle sono migliori, serve del tempo per riprendere quota. Sforzati di guardare avanti con più ottimismo e mettere da parte le tue perplessità.

Scorpione

Continui ad avere dubbi in amore. Sempre più nati in Scorpione stanno realizzando di aver bisogno di stare un po’ da soli, di prendersi del tempo e recuperare più serenità. Anche chi ha pensato di rivivere una vecchia passione, si sta rendendo conto di aver sbagliato. Forse, avresti solo una gran voglia di vivere nuove emozioni, anche se il problema potrebbe nascere in famiglia, nel rapporto tra genitori e figli. Se così fosse, rispetto ai giorni scorsi, adesso stai piano piano riportando la serenità anche in casa.