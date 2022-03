Oroscopo Paolo Fox domani, 14 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani domenica 13 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 13 Marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete gli ultimi quattro segni dello zodiaco!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai stelle che ti aiuteranno a recuperare. Anche chi ha ha avuto problemi durante la settimana, adesso vedrà le cose migliorare. Il meglio, in ogni caso, arriverà nella seconda metà di marzo. Nel frattempo, pensa all’amore, cerca di vivere emozioni belle e, soprattutto, non infilarti in questioni legali o contrattuali che potrebbero vincolarti troppo. Rimanda, se possibile, ogni decisione ad aprile. Attenzione alle spese!

Capricorno

Domani il malumore o i dubbi che ti hanno afflitto finora, inizieranno a sparire. Chi ti vuol bene è vicino a te, inoltre Mercurio ha appena iniziato un passaggio favorevole che ti sosterrà nelle faccende pratiche. Potrai ricominciare a farti le tue ragioni e, se qualcuno ti deve qualcosa, non esitare a chiederlo. È probabile che entro aprile si concluderà un accordo, anche se dovesse servire l’intervento di un legale. Meglio non aspettare maggio.

Acquario

In questo momento l’amore sta andando a gonfie vele. Con Venere in buon aspetto è difficile che tu non abbia un riferimento importante, una persona accanto che ti vuol bene davvero. Le coppie più longeve potranno perfino fare nuovi progetti a lungo termine. Qualcuno deciderà di dare una seconda chance a chi in passato gli ha fatto del male. D’altronde è tipico di questo segno dimenticare le negatività e lasciare correre.

Pesci

Come consiglia l’astrologo Paolo Fox domani avrai dalla tua parte la Luna, il Sole, Mercurio e Giove. Ottimi presupposti! Chi continuerà a stare male, pensando al passato, sarà per sua scelta. Con stelle così generose, in realtà, è possibile realizzare belle cose, sia in amore, sia nel lavoro. Il 2022 sarà un anno molto importante. Le coppie più durature potranno cominciare a fare progetti ambiziosi: questo cielo sarà un valido alleato!