Oroscopo Paolo Fox domani, 14 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 14 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 14 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i quattro segni centrali dello zodiaco!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai cominciare a usare la massima cautela in famiglia. Qualcosa non va, forse tra genitori e figli oppure nelle coppie dove ci sono troppe interferenze da parte dei famigliari. Forse qualcuno ha problemi di soldi, fatto sta che potrebbero aumentare le tensioni in casa e qualche grattacapo legato alla vita pratica. Nuovi progetti e proposte di lavoro all’orizzonte.

Vergine

Domani sarà necessario tenere le antenne sollevate. Se da poco hai firmato un accordo di lavoro, potresti dover fare i conti con una persona invidiosa. Nelle prossime settimane è probabile che dovrai farti le ture ragioni con determinazione. Se vivrai disagi e tensioni nel posto di lavoro, prova a reagire usando qualche strategia e non la forza. In amore dovresti provare a recuperare il tuo rapporto di coppia, se lo hai trascurato a lungo.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà d’aiuto mettersi nell’ottica di risolvere eventuali problemi riguardo contratti e accordi. Bisogna trovare una mediazione entro maggio, dopodiché sarà difficile da risolvere! Per fortuna Venere non è più contraria e aiuterà a recuperare. In amore dovrai fare particolare attenzione ad Ariete, Capricorno e Cancro.

Scorpione

Domani la tua settimana partirà in maniera un po’ nervosa: sii prudente! Da tempo stai cercando di recuperare un equilibrio interiore, ecco perché sarebbe il caso di fare attenzione in amore. Occhio alle storie appena nate o ai ritorni di fiamma! Se accuserai un po’ di stanchezza, un leggero calo fisico, ti converrà non affaticarti troppo, ma provare a riposare un po’ di più.