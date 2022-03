L’idole umana pur essendo “edulcorata” in maniera profonda grazie a numerosi fattori, resta per l’appunto “messa a tacere”. Tuttavia tutti manteniamo, solitamente ben celata, un’indole profondamente “selvaggia” e talvolta pericolosa. E’ impossibile definire con precisione cosa rende una singola persona in grado di tenere a bada o meno un istinto pericoloso.

Attenzione, ecco i tre segni zodiacali che potrebbero anche uccidere!

In alcuni casi infatti si tratta di una peculiarità caratteriale che non viene assolutamente nascosta, anzi! Si usa associare ad ogni persona una sorta di limite massimo superato il quale l’istinto di sopravvivenza prende il sopravvento e diventa pericoloso per gli altri: ecco quali sono tre segni zodiacali che potrebbero anche uccidere!.

Gemelli

Il dualismo caratteriale li “condanna” ad una personalità estremamente criptica e di difficile definizione, fin da quando sono molto giovani. Avere a che fare con un Gemelli può essere spossante, stancante ai massimi livelli sopratutto quando lo si contraddice. Ossessivi e petulanti, messi alle strette possono effettivament diventare pericolossissimi.

Toro

Non dovrebbe stupire trovare Toro in lista, essendo uno dei segni notoriamente più difficili da “tenere buoni” in assoluto. Essendo profondamente orgogliosi se contraddetti, sopratutto senza una “base” adeguata, tendono a ridurre l’interlocutore a una “poltiglia”, verbalmente parlando…forse.

Ariete

Non sanno cosa significa perdonare ed è molto facile averli contro se “traditi” anche solo una volta. Gli Ariete non dimenticano e se da un certo punto di vista sono abbastanza prevedibili, fare “terra bruciata” attorno a loro non è sempre una soluzione effettiva. Se provocati possono infatti diventare molto vendicativi e pericolosi.