La bresaola è un salume italiano, ottenuto dalla carne di manzo salata ed essiccata ed è tipica della Valtellina, e viene prodotta a partire da carne bovina di razze europee. Il taglio più usato è la punta d’anca, ma vengono utilizzati anche i tagli anatomici della sotto fesa e del magatello.

Benefici della bresaola

In cucina, può essere utilizzato come un antipasto o un secondo piatto abbinandolo a formaggi, carne, spezie, verdure, uova.

Per chi soffre di pressione alta, è sconsigliato l’uso eccessivo di bresaola, dato che contiene elevate quantità di sodio ma contiene una quantità moderata di colesterolo e lipidi saturi, quindi molto spesso viene usata nelle diete ipocaloriche o anche dimagranti. E’ un salume molto ricco di proteine, ferro e potassio. Contiene vitamine B1, PP e B12.

La bresaola che carne è? La risposta lascia tutti senza parole

Questa forma di salume è solitamente è di manzo, ma ne esistono anche delle varianti, come la bresaola di cavallo, la bresaola affumicata e la bresaola di cervo.

Si distingue dagli altri salumi per il suo particolare sapore, poco accentuato , dolce e delicato e soprattutto perché non viene macinata. E’ di forma cilindrica e colore rosso intenso, uniforme e un po’ più scuro ai bordi.

Una cosa che la accomuna agli altri salumi è quello dell’aggiunta di nitriti. Sostanze che vengono aggiunte alla carne per preservarne le caratteristiche e aumentare i tempi di conservazione. Tali sostanze sono cancerogene se assunte in grandi quantità. Ma non tutte contengono nitriti quindi mangiare bresaola non costituisce comunque un problema per la salute. Ovviamente se non se ne fa un abuso. Infatti è consigliato mangiarla circa due volte a settimana, e non una porzione superiore a 50 grammi.

La bresaola non può essere tenuta in frigo, aperta, per più di due giorni, soprattutto quelle più naturali che a causa dei pochi conservanti che contiene è soggetta ad un più repentino deterioramento.