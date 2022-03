Oroscopo Paolo Fox domani, 18 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 18 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani, 18 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i primi quattro segni dello zodiaco!

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai contrastare gli effetti nervosi di una Luna in opposizione. Fino a domenica sarai polemico, deciso a puntualizzare su ogni cosa. I più scontrosi potrebbero perfino decidere di annullare alcune situazioni o di allontanare una persona. In generale, il periodo permette una grande ripresa, ma questo fine settimana sarà fuori fase.

Toro

Domani sarà necessario fare chiarezza in amore. Da inizio mese stai rivedendo tutta la tua vita, rapporto di coppia incluso. Le prossime giornate aiuteranno a riavvicinarsi o, comunque, più serene rispetto a lunedì e martedì. Qualche coppia potrebbe discutere per colpa dei soldi, delle spese, qualcun’altra per problemi di lavoro e solo per divergenze di pensiero.

Gemelli

Come indica l’astrologo Paolo Fox domani mattina dovresti cercare di sbarazzarti di un grosso fardello che ti porti dietro da alcuni giorni. Da venerdì pomeriggio fino a sabato avrai stelle di grande forza e una Venere favorevole. Si preannuncia un fine settimana interessante per l’amore, per le belle emozioni.

Cancro

Domani pomeriggio e per tutto il weekend ti converrà avere molta pazienza ed evitare dissapori con chi ti ha creato disagio o ti ricorda il passato. Dovresti sforzarti di chiarire in fretta e non aspettare troppo: la fine di aprile porterà a galla tutto e non potrai più tirarti indietro. Prova a dire agli altri. tutto quello che reprimi da tempo.