Oroscopo Paolo Fox domani, 18 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 18 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 18 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i quattro segni centrali dello zodiaco!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà indispensabile impegnarsi affinché tu non ti faccia coinvolgere in polemiche riguardanti la vita privata. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità interessanti. Sul fronte lavorativo ci sarà da rimboccarsi le maniche e darsi da fare. L’amore, purtroppo, resterà un po’ indietro. Alcune coppie potrebbero perfino mettere in dubbio il proprio rapporto.

Vergine

Domani comincerà un weekend che ti inviterà a fare pace con il mondo. Giove in dissonanza sta mettendo in crisi gli accordi rimasti inconclusi, tensioni e conflitti con alcune persone. Non demordere! I primi giorni di maggio il pianeta tornerà favorevole! In amore ci sarà da verificare la solidità di un rapporto a cui tieni parecchio.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani inizierà un fine settimana con una Luna importante che porterà giudizio, riflessioni, perfino un migliore equilibrio interiore. Tra aprile e maggio ci sarà une vera rivoluzione in casa: preparati. Dovrai affrontare i cambiamenti che verranno con coraggio e determinazione.

Scorpione

Domani potrebbero nascere momenti di tensione in famiglia. In questo periodo ti senti poco sostenuto da famigliari e partner, è come se dovessi lottare con chi non ti da retta. Se uno Scorpione non reagirà, ma starà per conto suo, vorrà dire che è molto arrabbiato e teme una sua reazione spropositata. Siate prudenti!