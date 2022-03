Questi sono i quattro segni meno felici di tutto lo Zodiaco: lo sapevi?

Siamo tutti alla ricerca della felicità, in un modo o nell’altro, anche se per la maggior parte delle persone questo “tragitto” è tutt’altro che semplice: fin da molto giovani iniziamo a comprendere le numerose difficoltà che iniziano a palesarsi fin dall’infanzia.

Se per alcuni la vita, pur con tante avversità, sembra essere tendenzialmente fonte di felicità, per tanti altri esserlo non è affatto facile. Ecco i quattro segni meno felici dello zodiaco.

Cancro

Grandi lavoratori, persone che non stanno stare con le mani in mano. Tuttavia spesso sembrano non riuscirsi a godere le ore di relax e le proprie passioni. Non sono particolarmente pessimisti, ma tendono a pensare molto più spesso agli altri che a loro stessi.

Vergine

Sono cinici, c’è poco da fare, e non amano le mezze misure, essendo estremamente realisti e concreti. Sanno bene come “gira il mondo” ma vederli realmente soddisfatti e concretamente felici è molto difficile. Anche quando lo sono, non lo fanno vedere.

Scorpione

Può essere effettivamente frustrante vivere con uno Scorpione: raramente palesano i propri sentimenti in modo chiaro e trasparente, molto più spesso sono polemici, anche senza apparente giustificazione. Tendono anche ad “abbattersi” con troppa facilità.

Pesci

Non infelici ma non per questo felici: sembra un ossimoro, ma in realtà rappresenta la tipica giornata dei Pesci, troppo spesso “scossi” da terremoti emotivi, sopratutto per quanto riguarda la sfera personale. Personalità estremamente gradevoli ed empatiche, a volte anche troppo.