Col il termine verdura si intende le parti commestibili di un vegetale che può essere sia coltivato sia selvatico ad esempio radici, gambo, fusto, foglie e germogli. Può essere mangiate sia cotto che crudo.

I carciofi sono verdure? La risposta lascia tutti senza parole

Le verdure sono ricche di acqua, contengono pochi carboidrati e pochi lipidi quindi hanno proprietà idratanti ,diuretiche e il loro uso é indicato molto per le diete. Distinguiamo vari tipi di verdura a seconda del colore: verdure verdi come cavolo, zucchine, broccoli, insalata; verdure arancioni come carote e zucca; verdure viola come melanzane e radicchio; verdure bianche come cipolle e patate ; verdure rosse come peperoni.

Per ortaggi invece intendiamo i prodotti dell’orto cioè tutti i vegetali che vengono coltivati.

La differenza tra verdure e ortaggi sta proprio nella loro produzione infatti le verdure vengono coltivate industrialmente e quindi in grandi quantità e vengono sottoposte a molti controlli. Mentre gli ortaggi coltivati in un orto casalingo sono più naturali.

Gli ortaggi vengono distinti a seconda della parte che viene mangiata: fiore come i carciofi, asparagi , cavolfiori, e come pomodori e cetrioli; seme come fagioli , lenticchie o altri legumi; radice come ravanelli, carote, rape e barbabietole; fusto come finocchi, cardo e sedano; foglia come bieta, cavoli, lattuga, radicchio, e spinaci; tubero come patate; bulbo come aglio, scalogno e cipolla.

Il carciofo (Cynara scolymus) è un ortaggio appartenente alla famiglia delle Asteraceae.

Il carciofo grazie alle fibre contenute, é utile per il buon funzionamento dell’intestino , riduce il rischio di cancro al colon e i livelli di colesterolo. Il carciofo è ricco di vitamina B e vitamina K utile per la salute delle ossa e del cervello. Contiene anche potassio, ferro e rame.

Ha un basso contenuto calorico che li rende ideali per ogni tipo di dieta.

Il carciofo però è sconsigliato per le donne in allattamento, per chi soffre di calcoli biliari e per chi è allergico alla famiglia degli Asteraceae.