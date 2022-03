Il vecchio concetto di “maschio forte, donna meno forte” sembra oramai obsoleto sotto molti punti di vista: il genere femminile non è più il “sesso debole” e di riflesso anche gli uomini non sono legati ad un preconcetto intrinsecamente legato alla virilità tradizionale, che prevede un’adeguata sicurezza nei propri mezzi.

Ecco chi sono gli uomini più insicuri di tutto lo zodiaco

Tuttavia, anche il mondo maschile non è affatto semplice, e molti profili caratteriali si dimostrano non esattamente sicuri di loro stessi: ecco i segni maschili più insicuri in assoluto.

Pesci

Talvolta etichettati addirittura come codardi, sono probabilmente i “maschi” più sensibili dello zodiaco ma non per questo hanno paura dei sentimenti, ne di qualsiasi altra cosa. Sono al contrario molto sicuri dei propri mezzi ma anche dei propri limiti e ciò viene percepito come un segno di debolezza, almeno sulle prime.

Vergine

Sono personalità forti ma anche considerati poco “trasparenti” e troppo cauti, quindi non riescono a rispettare lo stereotipo, oramai considerato vetusto ma comunque esistente del “maschio alfa”. Non che questo sia un problema vero e proprio: gli uomini Vergine hanno tantissime qualità e non hanno bisogno di sembrare ciò che non sono.

Bilancia

Non a caso, il simbolo della giustizia, simboleggia per l’appunto un equilibrio ed un’equità difficilmente riscontrabili nel resto dello zodiaco: Bilancia uomo non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno ed è il primo a prendere le parti di chi è realmente in difficoltà. Sono grandi pensatori ma anche personalità estremamente volubili e sensibli.