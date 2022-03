Oroscopo Paolo Fox domani, 22 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani martedì 22 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani, 22 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i primi quattro segni dello zodiaco!

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani finalmente ritroverai una grande forza e un’invidiabile determinazione, grazie all’energia del Sole e della Luna. Questa settimana meriti il primo posto in classifica! Adesso ti basta solo che questa grinta si riversi anche in amore, perché negli ultimi tempi c’è stata un po’ di agitazione. Ma da venerdì qualcosa potrebbe accadere…

Toro

Domani dovrai avere ancora molta prudenza sul lavoro, ma soprattutto in amore. Se non farai attenzione correrai il rischio di innervosirti e perdere le staffe. Tieni duro! Ad aprile le cose cominceranno a migliorare di gran lungo. Sul fronte professionale hai avuto momenti stressanti per via di una circostanza che, in ogni caso, passerà presto.

Gemelli

Come indica l’astrologo Paolo Fox domani sarà indispensabile cercare di risolvere o concludere una situazione a cui tieni parecchio, perché tra mercoledì e giovedì mancherà la lucidità e la tranquillità necessaria. Se devi confrontarti, chiarirti con qualcuno, ti converrà sfruttare le prossime 24 ore. Poi, da maggio molte circostanze si sbloccheranno e spariranno dubbi riguardo il lavoro, le collaborazioni in corso. Weekend intrigante per l’amore.

Cancro

Domani crescerà il desiderio di un vero amore che non c’è più, di una tranquillità persa da tempo. Anche chi è legato sentimentalmente a una persona potrebbe sentirsi un po’ troppo solo e trascurato dal partner. Punta tutto su questi giorni, perché Mercurio e Giove sono in buon aspetto e possono portare qualche bella novità nella tua vita.