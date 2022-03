La mancanza di fiducia rappresenta qualcosa di naturale, parte dell’istinto di conservazione di numerose specie, compresa quella umana, ma che “tradotta” nell’ambito sociale, viene considerata il più delle volte positiva. Spesso è “travestita” da un atteggiamento interrogatorio, sospettoso più che malfidente. I veri sospettosi sono coloro che non hanno bisogno di una reale motivazione per esserlo, si tratta di personalità che non si accontentano delle risposte semplici e trovano profondità in tutto. Lo zodiaco può indicarci quali sono i segni più sospettosi in assoluto.

I segni più sospettosi dello zodiaco: ecco la classifica

Toro

E’ un segno notoriamente attivo ma non per questo poco ragionato, anzi, un po’ come un’iceberg, tende a manifestarsi solo in minima parte “in superficie”, e quando dice qualcosa, vuol dire che ne ha considerate almeno altre 10. A volte esagera, e vede delle congetture dove non cene sono affatto.

Leone

Espansivi e gioviali ma anche poco fiduciosi e speranzosi verso il prossimo. Sono molto consapevoli che questo è fondamentalmente un difetto ma c’è molto poco da fare, sopratutto quando viene “colto in castagna”, l’orgoglio del leone lo porta ad essere ancora più sospettoso di quanto non lo fosse già in precedenza.

Sagittario

Sono persone estremamente emotivi e speranzosi in qualsivoglia di rapporti umani, ma allo stesso tempo tendono a drammatizzare parecchio quando inevitabilmente tendono a provare delusioni. Ciò li porta ad avere una scarsissima fiducia nei periodi immediatamente successivi. Non sono “complottisti” ma provano ad anticipare le delusioni anche se molto spesso non ci “azzeccano”, anzi ciò non avviene quasi mai.