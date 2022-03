Oroscopo Paolo Fox domani, 24 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 24 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 24 Marzo: amore, lavoro e salute di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute, secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i quattro segni centrali dello zodiaco!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sentirai sempre più vicina la tua grande ripresa. Per il momento, però, dovrai tenere a freno la tua voglia di successo e pazientare ancora un po’. Stai vivendo un periodo di riflessione che ti preparerà a una seconda metà dell’anno molto più stimolante.

Vergine

Domani, purtroppo, con la Luna contraria sarà un’altra giornata in cui occorrerà attenzione prudenza. Intorno a te ci sono persone nemiche, qualcuno che vorrebbe metterti in difficoltà, forse per invidioso del tuo successo. Se percepirai un’aria tesa, ti converrà eclissarti per un po’ e aspettare che ritorni la tranquillità.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà una giornata da sfruttare per chiarire questioni di lavoro, mentre il weekend permetterà di fare chiarezza in amore. Cerca di approfittare di questo momento per risolvere i tuoi problemi, perché a partire da maggio sarà molto più complicato gestire le situazioni difficili, i rapporti conflittuali.

Scorpione

Domani la tensione dei primi giorni della settimana si dissolverà piano piano, anche se rimarrà una certa tensione in famiglia. Non è detto che tu stia vivendo gravi crisi o problemi. In questi giorni anche una piccola banalità potrebbe mandarti su tutte le furie. In amore ti stai scoprendo più disincantato di una volta.