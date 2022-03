Oroscopo Paolo Fox domani, 25 Marzo 2022: Bilancia protagonista del weekend

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 25 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 25 Marzo: amore, lavoro e salute di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute, secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i quattro segni centrali dello zodiaco!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un weekend che vorresti dedicare interamente all’amore, alla famiglia, ai tuoi affetti più cari. Purtroppo non sarà ancora possibile farlo, ma per lo me no le stelle ti riempiranno di energia, dopo alcune giornate fiacche. Ti aspetta comunque un fine settimana piacevole, intrigante soprattutto per chi frequenterà qualcuno della Bilancia o dei Gemelli. Preparati a un aprile ricco di belle emozioni!

Vergine

Domani sentirai il peso degli ultimi giorni e potrebbe emergere un po’ di stanchezza. In ogni caso si preannunciano due giornate più tranquille rispetto a quelle alle tue spalle. Dovresti sforzarti di staccare la spina anche se negli ultimi tempi i pensieri sono tanti, persone ostili che ti tocca sopportare, preoccupazioni riguardo i soldi, il lavoro, la casa, perfino la tua forma fisica. Forse tra aprile e maggio sentirai la necessità di fare un controllo nel lavoro o relativo alla tua salute.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani e per tutto il weekend sarai protagonista indiscusso dello zodiaco. Finalmente, dopo un periodo molto complicato non dovrai più reprimere i tuoi sentimenti, tenere i denti stretti. Da marzo ha cominciato a fare come preferivi tu, a liberarti di un grosso peso anche se sta comportando una battaglia. Le stelle delle prossime ore, però, ti inviteranno a deporre l’ascia di guerra e tentare una riappacificazione. Sappi che entro la fine di aprile una tregua sarà obbligatoria in tutte le circostanze della tua vita.

Scorpione

Domani partirà un fine settimana che potrebbe provocarti nuovi dubbi, portare a galla perplessità ancora non espresse apertamente riguardo l’amore. Forse stai frequentando una persona che non ti convince del tutto, oppure hai avuto dei sospetti, problemi qualche indecisione che hai preferito tenere per te. In famiglia sarà indispensabile mantenere più calma possibile fino alla fine del mese. In questo momento dovrai impegnarti per tenere a bada reazioni emotive spropositate.