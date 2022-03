Da giovani apprendiamo il senso di responsabilità, ossia testualmente la “possibilità di prevedere le conseguenze del proprio comportamento e correggere lo stesso sulla base di tale previsione”. Questa viene accumulata con l’empatia e l’esperienza, indifferentemente dal contesto ma fa anche parte del modo di interpretare la vita. Insomma, di irresponsabili ne è pieno il mondo e per questo alcuni tratti caratteristici fanno parte dell’immaginario comune, che sono visti e percepiti come “spericolati”.

Quali sono i segni più irresponsabili in assoluto: ecco la classifica

Esistono infatti personalità che anche da adulti sembrano assolutamente disinteressati ad assumersi le loro responsabilità, causando quindi problematiche legate alle loro azioni. Quali sono i segni più irresponsabili in assoluto?

Toro

“Menefreghista” solo in apparenza, è un profilo caratteriale che analizza in maniera minuziosa ogni tipologia di fattore e cerca di comprendere il peso delle decisioni, in senso generale. Ecco perchè apparentemente sembra avventato, procede dritto per la sua strada e non da assolutamente peso ai possibili “effetti collaterali” di una determinata decisione.

Pesci

Sono segni profondamente umorali e sensibili e quindi non rientrano nella “persona comune” con una grande capacità di adattamento. Non sono assolutamente degli stupidi ma sembrano impacciati in molti contesti sociali e non riescono ad orientarsi in situazioni dove è richiesta una certa dose di praticità.

Gemelli

Irresponsabili in maniera totale perchè quasi totalmente imprevedibili. In sostanza, non “lo fanno apposta” e quindi sono pienamente consapevoli di questa “peculiarità”. Quando si tratta di lavorare con loro bisogna sempre tenere conto della scarsissima capacità di farsi carico delle loro azioni.