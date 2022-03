Per conformazione naturale gli esseri umani sono portati al contrasto, al litigio. Sotto molti punti di vista questo porta all’inevitaibile confronto ma quando “si esagera” si sviluppa un vero e proprio conflitto. I segni più litigiosi dello zodiaco possono soprendere più di qualcuno, ecco quali sono.

I segni più litigiosi dello zodiaco: Ecco quali sono

Esistono persone che per diverse ragioni manifestano un’indole più marcata di altre, personalità che quasi sembrano cercare il confronto ed il contrasto, anche se ciò tende a causare imbarazzo nei confronti dei presenti.

Ariete

L’impetuoso Ariete non può che mancare in lista: non “si tiene niente”, ed pronto ad appellarsi alla libertà di parola per essere portato al contrasto anche se non è affatto polemico, o meglio lo è ma con sempre ottime ragioni.

Toro

Decisamaente meno “evidenti” e apparentemente tranquilli ma così testardi da non voler letteralmente mai darla vinta a nessuno, anche se in fondo sanno che possono essere in errore. Per loro litigare è la naturale conseguenza di un dialogo tra persone argute, e non qualcosa che deve essere evitato. Parlare con loro può essere effettivamente frustrante perchè non “danno soddisfazione” anche quando sono palesemente nel torto.

Capricorno

Decisamente più fumantino del segno di cui sopra, Capricorno non la da a vedere ed è sempre pronto ad evidenziare posizioni, anche politiche non sempre “condivisibili dalla massa”, provando sempre a giustificarle. Non sempre vi riesce e per questo sono talvolta “evitati” quando si parla di dialoghi complessi. Con loro è molto più semplice parlare di cose leggere, ma anche nel campo degli hobby come il cinema sono soliti scatenare delle vere e proprie “faide”.