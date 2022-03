La creatività è un elemento assolutamente indispensabile in qualunque ambito, anche quello apparentemente più schematico ed austero: saper ragionare fuori dagli schemi è infatti sinomino di intelligenza e la capacità di saper trovare il lato profondo indifferentemente dal contesto.

I segni zodiacali più fantasiosi in assoluto: ecco la classifica

Essere fantasiosi non è qualcosa che si “apprende” con il tempo anche se è possibile sicuramente “abituare” la propria mente ad essere più “libera”. Lo zodiaco mette in evidenza alcuni segni piuttosto famosi per essere i più fantasiosi in assoluto.

Acquario

Sensibili e profondi come pochissimi altri, anche se un po’ troppo criptici , gli Acquario sanno trovare sbocchi di fantasia anche da cose apparentemente scontate e banali. La peculiarità di non voler/saper prendere le cose semplici come sono non è mai un difetto.

Bilancia

Sempre molto misurati nei giudizi, danno il loro meglio quando c’è da narrare un evento oppure un particolare contesto: sono soliti infarcire questi di molti dettagli, essendo dei narratori nati. La loro creatività permette di ragionare anche al di fuori di preconcetti e schemi prestabiliti. Non ama i pregiudizi ed è solito prendere in esame osservazioni anche quando non lo trovano d’accordo.

Pesci

Probabilmente quelli dotati di maggior fantasia in assoluto, che rappresenta il loro più grande pregio ma anche un limite: sono persone estremamente emotive e “poco pratiche”: in contesti come quelli di ufficio sono inevitabilmente “prigionieri” del contesto, mentre danno il loro meglio nella pittura, nella scultura, nella scrittura e in qualsiasi contesto che preveda un grande dispiegamento di risorse mentali.