L’idea “tradizionale”, e se vogliamo anche piuttosto vetusta sotto molti punti di vista vede i rappresentanti del genere maschile essere quasi obbligatoriamente forti, stabili e dotati della capacità di giudizio e azione spiccate.

Gli uomini più forti dello zodiaco sono questi: c’è anche il tuo segno?

Non si fa riferimento alla forza fisica ma proprio a quella mentale, e in questo inizio di 21° secolo possiamo sicuramente affermare che anche gli uomini non sono tutti uguali: c’è chi risponde in una maniera piuttosto di un’altra. Quali sono gli uomini più forti in assoluto, tra i segni zodiacali.

Scorpione

Il maestro dell’autocontrollo, dote che riesce (quasi) sempre a renderlo affidabile e sicuro dei propri mezzi ma anche dei propri limiti. E’ il suo essere “imperfetto” a conferirgli una fiducia particolare anche perchè sono molto “puntigliosi”. Quindi entrare nelle loro grazie non è così facile.

Leone

Gioviali e bisognosi di attenzioni, gli uomini Leone sono profili affidabili e degni di fiducia perchè sono portati ad agire d’istinto ma non in maniera disorganizzata, anzi. Seguono una logica molto precisa e remunerativa in termini di successo personale piuttosto importante. L’uomo Leone è di gran cuore ed è pronto a mettersi a disposizione per i propri cari, sempre e comunque.

Ariete

Vive per apparire forte e vigoroso, e in quasi tutte le occasioni vi riesce molto bene. La sua tendenza all’essere drammatico è una piccola debolezza ma con il tempo riesce ad apparire quasi impossibile da scalfire. Sono persone profondamente orgogliose, a tratti anche piuttosto testarde, ma di grande affidabilità.