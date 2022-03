Oroscopo Paolo Fox domani, 28 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 28 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 28 Marzo: amore, lavoro e salute di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggete il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna e Venere saranno in opposizione. Come conseguenza potresti vivere le relazioni in maniera nervosa, diffidente, perfino sospettosa. Sforzati di contrastare queste emozioni e cerca, piuttosto, di dare più spazio ai sentimenti profondi, agli affetti autentici. Crescerà in te un grande desiderio di programmare il futuro.

Vergine

Domani finalmente ti sentirai alleggerito di qualche peso che ti sei portato dietro a lungo. sarà l’effetto del nuovo transito di Mercurio non più contrario. A poco a poco riuscirai a risolvere quei disaccordi e quelle tensioni emerse negli ultimi tempi nel posto di lavoro e a riportare un po’ di serenità in più nella tua vita.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani e nei giorni successivi potresti ottenere qualche piccola soddisfazione personale, prenderti una rivincita. Sfrutta la benevolenza della Luna per recuperare un migliore equilibrio interiore e sforzati di risolvere un problem ache ti tormenta da tempo. Sarà essenziale non trascinarsi fino a maggio questioni, contenziosi, conflitti in sospeso.

Scorpione

Non si preannuncia un inizio settimana così entusiasmante. Purtroppo da giorni sei alquanto sottotono, in amore e in famiglia. Forse ti mancano solamente i giusti stimoli a ritrovare l’entusiasmo di una volta. Tieni duro! A partire da aprile Venere sarà di nuovo in aspetto favorevole e darà una marcia in più alle questioni amorose.