Oroscopo Paolo Fox settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà decisamente bene. Fin da lunedì potrai contare sull’energia del Sole e di Mercurio nel tuo segno, nonché Luna, Marte e Acquario in aspetto favorevole. Giornata particolarmente interessanti quella di venerdì, quando nel tuo cielo brillerà una bellissima Luna piena. Da adesso in poi sarà un crescendo di energia e di occasioni per risolvere i problemi emersi nei mesi passati. La seconda parte dell’anno ti consentirà un vero rilancio, sotto ogni punto di vista.

Toro

Lunedì sarà una giornata che ti chiederà particolare attenzione, per evitare altri momenti di tensioni in casa. Tra martedì e mercoledì potrai contare sulla benevolenza della Luna che ti regalerà un po’ di energia e di lucidità in più. Se marzo è stato un mese che ti ha causato diversi blocchi e problemi, da aprile in poi potrai cominciare a ripartire gradualmente. La settimana si chiuderà molto bene, con il passaggio lunare nel tuo cielo, domenica.

Gemelli

Si preannuncia una settimana molto interessante. Si parte molto bene con la Luna in ottimo aspetto lunedì: sarà la giornata giusta per prendersi cura della forma fisica, cominciare una cura, se necessaria. Martedì e mercoledì si preannunciano 48 ore un po’ nervose, in cui potresti incappare in un ritardo irritante, una spesa inattesa o un contrattempo. Meglio il weekend: sfruttalo per l’amore, per fare nuovi incontri, frequentare gente. Il mese di aprile sarà il preludio a un maggio molto forte.

Cancro

La prossima settimana comincerà in maniera piuttosto tranquilla. Buone le giornate di martedì e mercoledì in cui riuscirai a portare un po’ di armonia in più nella tau vita e nel rapporto di coppia. Approfittane, se da tempo stai vivendo una piccola crisi con il partner. Giovedì, venerdì e sabato mattina saranno giorni più agitati in cui occorrerà impegnarsi per mantenere la calma e non ritornare nelle vecchie diffidenze, nei soliti ragionamenti cervellotici deleteri. Aprile sarà un mese di grandi cambiamenti.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana inizierà con un lunedì piuttosto sottotono. Nel corso della giornata potrebbe affiorare un po’ di stanchezza, un piccolo malessere alle articolazioni o del nervosismo. sii prudente. Purtroppo in amore servirà ancora molta cautela. Resisti! Per lo meno dal 5 aprile Venere non sarà più in opposizione e dal 2 maggio il pianeta tornerà finalmente attivo e per la situazione migliorerà di gran lunga. Venerdì e sabato le giornate migliori. La prima metà di aprile sarà ancora alquanto tesa, poi la strada diventerà in discesa.

Vergine

La settimana partirà con una buona notizia: da lunedì finalmente potrai recuperare la stabilità che ti è mancata di recente nel rapporto di coppia. Dovresti sfruttare questi giorni per rimetterti in forma, perché le ultime settimane hanno portato un logorio mentale che alla lunga può averti stressato. Martedì e mercoledì le giornate più nervose: dovrai avere molta prudenza, per non vivere nuove tensioni nel lavoro e in famiglia. Domenica si preannuncia un giorno decisamente più tranquillo. Purtroppo per alcuni il mese di aprile sarà ancora forieri di agitazione, se un progetto ritarderà o un accordo non si chiuderà.

Bilancia

Lunedì si prospetta un’ottima giornata: dovresti approfittarne per muoverti nel lavoro, se hai in mente qualcosa, un’idea o una proposta da fare. Giovedì, venerdì e sabato mattina la Luna opposta potrebbe riportare a galla tensioni con qualcuno, forse in famiglia. Non sarà facile conservare la pazienza. Occhio alle finanze! In questi giorni qualcuno potrebbe prendere una decisione di lavoro molto importante. Aprile sarà l’ultimo mese in cui le stelle ti proteggeranno se vorrai risolvere un problema, un contenzioso o un disaccordo che ti porti dietro da tempo. Poi, da maggio diventerà molto più complicato.

Scorpione

La tua settimana partirà con il piede sbagliato. Lunedì dovrai sforzarti di non perdere le staffe, se ci sarà qualcuno che ti farà innervosire o incontrerai un contrattempo. Decisamente meglio tra martedì e mercoledì, grazie a una splendida Luna in aspetto favorevole. Aprile comincerà bene: potrai contare ancora sulla complicità di Giove fino al 10 del mese. Purtroppo, però, con Giove e Nettuno in trigono la tua situazione affettiva potrebbe avere ancora momenti di agitazione. Cerca di non riversare nel lavoro le tensioni nate altrove. Dopo il 5 di aprile i sentimenti diventeranno più forti.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana si preannuncia molto intrigante. Già da lunedì avrai la possibilità di rilanciare i sentimenti, ma anche un progetto che sembrava bloccato. Da qui in avanti le cose prenderanno una piega positiva e la seconda metà del 2022 ti permetterà di raggiungere traguardi importanti. Sfrutta le giornate di giovedì, venerdì e sabato mattina, perché avrai un cielo particolarmente generoso ed energico.

Capricorno

La settimana potrebbe provocare nuovi pensieri, altre preoccupazioni, specialmente tra giovedì e sabato. Molto interessanti i giorni di martedì e mercoledì: una bellissima Luna ti regalerà una buona dose di energia e vitalità che potrai sfruttare per risolvere eventuali problemi in sospeso o per goderti l’amore, gli affetti. Il mese di aprile si prospetta molto importante per la tua professione. Cerca di concludere accordi o contratti entro questo mese e non aspettare maggio!

Acquario

La tua settimana partirà alla grande con la Luna, Venere, Saturno e Marte nel segno, il Sole e Mercurio in buon aspetto. Pare proprio che tutto sia predisposto per farti vivere questo periodo da grande protagonista, in amore e nel lavoro. Nei prossimi giorni avrai una grande forza, la voglia di amare, di circondarti di persone positive. Se marzo ti ha permessi di recuperare a livello psicofisico, aprile sarà perfino meglio! Ritroverai ottimismo e curiosità. Interessanti le giornate di lunedì giovedì e venerdì.

Pesci

Marzo e aprile sono mesi molto importanti, sia per il lavoro, sia per la vita affettiva. Dovresti approfittare delle prossime giornate per realizzare i tuoi progetti, per riportare i sentimenti in auge, se da tempo sei single. Le coppie potranno fare grandi progetti per il futuro. Ottime le giornate di martedì e mercoledì, quando la Luna transiterà nel tuo cielo, così come domenica. Organizza qualcosa di speciale, esci, mettiti in gioco, perché la presenza di Giove va sfruttata fino alla fine.