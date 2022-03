Oroscopo Branko domani, 29 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani martedì 29 marzo 2022, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 29 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà indispensabile studiare un piano d’azione che sia efficace per realizzare i tuoi obiettivi. Ora che Mercurio, il pianeta degli affari, è nel tuo segno dovresti sfruttarne la presenza e azzardare nel lavoro. A poco a poco crescerà la voglia di rivalsa: assecondala.

Toro

Domani le stelle ti inviteranno a frequentare nuovi ambienti professionali, conoscere nuova gente. Dovresti provare a respirare un’aria nuova, se da tempo ti senti giù di corda, agitato o poco motivato. Marte e Venere in Acquario stuzzicano la tua fame di carriera e di successo.

Gemelli

Come indica l’astrologo Branko domani qualcuno potrebbe ritrovarsi un rivale in amore piuttosto agguerrito. Non dovrete temere di perdere la battaglia, se vi interessa una persona. Avrete buone chance di spuntarla voi e conquistare il cuore dell’altro.

Cancro

Domani la tua settimana continuerà in maniera dinamica. Ti sveglierai da subito molto attivo, con la voglia di metterti in gioco. Approfitta di questa energia per portare avanti i tuoi progetti o per lavorare su qualche nuova idea. Giove in aspetto favorevole potrebbe regalarti qualche piccolo colpo di fortuna, una novità entusiasmante.