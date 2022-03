Il carisma viene definito, in senso ampio del termine, la capacità determinante avere un forte ascendente emotivo da parte di determinate persone nei confronti di altre. Si tratta di una “dote” che è tipica dei leader ma anche di molti personaggi famosi che sono in grado di agire come dei “magneti” veri e propri. Esistono alcuni segni zodiacali che sembrano effettivamente maggiormente propensi a far parte della categoria dei carismatici.

I tre segni più carismatici dello zodiaco: c’è anche il tuo?

E’ praticamente impossibile “imparare” ad essere carismatici, trattandosi di una peculiarità del carattere difficile da identificare in maniera precisa: ecco quali sono i segni più tendenti ad avere un elevato carisma.

Gemelli

Impossibile non citare i Gemelli che sono avvantaggiati da un carattere molto profondo e particolare, dotato di grande carisma al punto da riuscire ad indirizzare i sentimenti altrui esattamente dove vuole. Bisogna stare “attenti” alle intenzioni di una persona nata sottoo il segno dei Gemelli, sopratutto se famoso per avere “cattive intenzioni”, dato che potrebbe facilmente manipolarvi.

Bilancia

Meno “evidente” ma estremamente forte il carisma dei Bilancia che è famoso per essere il “normalizzatore” dello zodiaco, quindi è capace di inculcare idee e intenzioni quasi senza farlo accorgere a chi sta vicino. Solitamente sfrutta questa capacità per “fini positivi”.

Sagittario

Riesce a coniugare eccellenti capacità organizzative ad un modo di fare “trascinante” e fortemente accentrativo. Alcuni lo definirebbero “politico”, altri “eccessivamente machiavellico”, in realtà Sagittario sa semplicemente come inculcare la propria influenza in maniera evidente ma raramente “fastidiosa”.