Oroscopo Paolo Fox domani, 31 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 31 marzo 2022. Eccoci all’ultimo giorno di marzo. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani, 31 Marzo: amore, lavoro e salute di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggete il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco! Il Sole sarà nel segno dell’Ariete, mentre Marte si troverà in Acquario.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai un cielo talmente forte che comincerai a percepire la tua grande ripresa sempre più vicina. Nelle prossime ore, infatti, la Luna, il Sole e Mercurio saranno nel tuo cielo, Venere e Marte in aspetto favorevole e Giove sempre più prossimo al tuo spazio zodiacale. Se non hai già toccato con mano un primo cambiamento, aspettati novità entusiasmanti molto presto. La seconda metà dell’anno sarà quella che ti permetterà una svolta decisiva.

Toro

Domani servirà ancora un po’ di pazienza in amore. Da un mese circa stai vivendo momenti di instabilità, tensioni o forse sei in apprensione per una persona a cui vuoi bene. Purtroppo, dovrai pazientare ancora un po’. Sul fronte lavorativo Saturno dissonante ha dato una ridimensionata ad alcuni progetti oppure hai deciso di prendere le distanze da alcune persone. Anche se al momento ci sono ancora piccoli intoppi e ritardi negli accordi, il successo arriverà!

Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani finalmente la Luna sarà di nuovo tua amica, insieme al Sole, a Venere, Marte e Mercurio. Con un cielo del genere potrai aspettarti qualcosa di bello, potrai vivere emozioni piacevoli. Cresce la voglia di recuperare il tempo perso e vedrai che da maggio sarà possibile farlo! Stringi i denti! Il periodo dei ritardi, rallentamenti e intoppi sta per finire.

Cancro

Domani la Luna sarà contraria: ti converrà usare molta cautela in amore e, in generale, nei rapporti interpersonali. Non dovrai temere di tornare indietro ai momenti bui, perché adesso Venere non è più contraria. Potrebbe capitare però di provare una certa insoddisfazione, pensare al passato e pentirsi di alcune scelte compiute, desiderare qualcosa di diverso.