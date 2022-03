Oroscopo Paolo Fox domani, 31 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 31 marzo 2022. Marzo sta per cedere il testimone al mese di aprile. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 31 Marzo: amore, lavoro e salute di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggete il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà di nuovo tua complice: sfrutta la sua benevolenza, per fare richieste sul lavoro, esporre le tue idee. In amore, purtroppo, dovrai convivere ancora un po’ con Venere contraria. Anche chi non ha vissuto una crisi di coppia, potrebbe aver trascurato il rapporto, per concentrarsi sulle questioni pratiche. Da maggio le cose miglioreranno di gran lunga, ma il meglio arriverà il prossimo anno. Il 2023 sarà un anno di grandi novità!

Vergine

Se nei giorni scorsi sei stato molto preoccupato per la tua salute, potrai goderti un fine settimana di recupero importante. Tra venerdì e domenica il morale tornerà alto: dovresti approfittarne, per fare qualche programma piacevole. Non sprecare un weekend che potrebbe restituirti vitalità e buonumore e metti da parte i timori provati di recente.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani potresti realizzare di avere un problema in sospeso. Entro la fine di aprile sarà indispensabile chiudere ogni situazione critica rimasta irrisolta. Chi si è già accorto e si è mosso, adesso sarà più sereno e felice di aver aperto gli occhi presto. Cerca di raccogliere forza e coraggio per affrontare ogni tua difficoltà, è come se qualcosa dentro di te fosse scoppiato e non si potesse più tornare indietro. Nelle prossime ore avrai alcuni pianeti opposti: cerca di stare alla larga dai contrasti e dalle preoccupazioni.

Scorpione

Domani si avvicinerà un fine settimana che potrebbe portarti ai ferri corti con qualche famigliare o con un collega di lavoro. Sfrutta venerdì per sistemare alcuni dissapori in casa, e prenditi il resto dei giorni per staccare la spina e rilassarti un po’. Anche chi non sopporta più questa calma piatta nella sua vita, dovrà cercare di avere più fiducia. I cambiamenti sono ormai prossimi!