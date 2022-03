Spettegolare non significa semplicemente chiacchierare, ma trova una connotazione maggiormente specifica e particolare in relazione alla voglia di rimarcare su storie, vere o presunte che siano, che riguardano persone o situazioni teoricamente inerenti a contesti definibili “frivoli”. Secondo il più classico degli stereotipi femminili, sono proprio le donne ad avere questa tendenza, anche se ovviamente non è per forza così: nell’immaginario collettivo tuttavia vecchi preconcetti sono difficili da sdradicare. Le donne pettegole rappresentano una effettiva presenza esistente, anche se non tutte sarebbero pronte ad ammetterlo.

Le donne più pettegole dello zodiaco: attenzione a queste 3!

Una vera pettegola riesce ad esserlo senza farlo capire: ecco quali sono i segni zodiacali che maggiormente tendono al pettegolezzo.

Leone

Sono pettegole e non lo nascondono e forse per questo motivo sono maggiormente “tollerate”: la motivazione principale che porta le donne Leone a voler discutere di tutto e tutti è semplicemente ludico. Raramente si sbilancia e diventa una “malelingua”, ma è più un modo per socializzare che per denigrare.

Vergine

Apparentemente non dovrebbe starci in questa lista: la donna Vergine è solo esternamente disinteressata ma pur non volendo “mettere bocca” su affari che non le appartengono, ama speculare con storie e teorie, solitamente non così assurde. Il questo caso il fine è meno nobile, in quanto è una sorta di “sfida personale”.

Ariete

Sono molto abili a nasconderlo, ma le donne Ariete amano mettere zizzania diffusa, spesso anche ingiustificata in ogni questione, sopratutto se queste si rivelano essere distanti dal loro mondo. Le motivazioni possono essere disparate, anche “strategiche” se vogliamo.