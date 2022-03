Oroscopo Paolo Fox domani, 1 Aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 1 Aprile 2022. Marzo sta per cedere il testimone al mese di aprile. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 1 Aprile: amore, lavoro e salute di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggete il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un fine settimana che dovresti sfruttare per recuperare un po’ di serenità, perché negli ultimi tempi hai perso spesso la pazienza con le persone intorno a te. D’ora in poi sarà possibile recuperare anche in amore o in famiglia, se ci sono stati momenti di ostilità. Ciò che conta, però. sarà fare chiarezza, confrontarsi con chi ti ha innervosito, fatto arrabbiare.

Vergine

stai per cominciare un weekend molto promettente, di grande recupero, sotto ogni punto di vista. Se nei giorni scorsi sei stato male, d’ora in poi riuscirai a ritrovare una forma migliore. Anche in amore le cose andranno meglio e tra venerdì e domenica chi ha discusso con il partner, o con un famigliare, potrà tentare una riconciliazione. Se, però, ti sei separato da poco o sei single da tempo dovrai aspettare l’estate per fare nuovi incontri interessanti.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà una giornata piuttosto pesante dal punto di vista relazionale. Purtroppo, con Sole e Mercurio dissonanti ci sono ostilità, problemi con alcune persone. In amore potresti essere in pensiero per il partner o viceversa. Se ancora stai vivendo una situazione difficile, qualcosa sembra contro di te o ci sono battaglie in corso, dovresti cercare di risolverla entro la fine di questo mese.

Scorpione

Domani partirà un weekend che sarà contraddistinto da molti pensieri, piccoli o grandi. È probabile che avrai voglia di tenerti alla larga dagli scocciatori, startene un po’ tranquillo oppure diventerai un po’ scontroso. Cerca di non strapazzarti troppo, non andare a letto tardi! Vedrai che aprile ti regalerà nuove opportunità, qualche novità interessante, anche in amore.