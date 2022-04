L’universo femminile è costellato da personalità estremamente diversificate ma quasi tutte hanno una dose di fattori che rendono il mondo delle donne fondamentalmente quasi impossibile da comprendere appieno. Il discorso si fa ancora più reale ed attuale quando si parla di alcune esponenti del genere femminile in particolare che risultano praticamente impossibili da comprendere e da anticipare nei comportamenti anche da parte dello stesso universo femminile. Le donne più complicate dello zodiaco possono essere per l’appunto definite anche dal segno.

Le donne più complicate dello zodiaco: quali sono?

Queste donne sono effettivamente le più difficili da comprendere: ecco i segni realmente complessi da affrontare.

Vergine

Non è una sorpresa: le Vergine sono personalità estremamente sicure ma che non sono mai realmente soddisfate, e ciò si ripercuote nei rapporti umani: raramente ammettono un loro difetto o mancanza e ciò contribuisce a sviluppare un’intensa frustrazione diffusa. Sono complicate e loro ne sono ben consapevoli ma non fanno niente per evitarlo.

Bilancia

Discorso diverso per le Bilancia che godono di grande considerazione come amiche e confidenti ma nell’ambito di una relazione riescono a complicare tutto perchè hanno una difficoltà a prendere posizioni nette. Apparentemente “arrendevoli” in realtà danno l’impressione di essere sempre in controllo. Il loro carattere ha molte, forse troppe sfaccettature per essere compreso.

Cancro

La donna Cancro è passionate, sensibile ma anche di difficile definizione in quanto emotivamente instabile. Lei stessa lo sa bene ma essendo anche profondamente insicura tende a complicare le relazioni, sia quelle amicali che sentimentali senza apparente ragione. Vuole avere il controllo su ogni situazione ma allo stesso tempo odia essere controllata.