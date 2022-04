Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 4 al 10 aprile 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 4 al 10 aprile 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana ti permetterà di avere un piccolo assaggio di cosa potrebbe riservarti la primavera, soprattutto a partire da maggio. Da qui in avanti, infatti, sarà un crescendo di occasioni e nuove opportunità da cogliere al volo! Martedì e mercoledì una bellissima Luna stuzzicherà la tua voglia di amare, di giocare e divertirti con le persone che ami. Domenica avrai un alone di grande fascino e carisma: sfruttalo al meglio!

Toro

La settimana comincerà in modo molto interessante con la presenza della Luna nel segno lunedì. Nei prossimi giorni riuscirai piano piano a risolvere situazioni pesanti emerse lo scorso mese. Anche le giornate di giovedì e venerdì ti aiuteranno a recuperare terreno, mentre domenica potresti concludere la settimana con nuova agitazione, qualche piccola tensione.

Gemelli

Si preannuncia una settimana alquanto strana che ti richiederà di usare la massima cautela nelle relazioni. Ti aspettano giorni un po’ polemici, come giovedì e venerdì. Meglio fare attenzione, evitare di firmare accordi in modo precipitoso, fare scelte azzardate. Aprile sarà un mese in cui dovrai avere ancora prudenza, poi da maggio ci sarà la vera svolta. Belle le giornate di martedì e mercoledì con la Luna nel segno.

Cancro

La prossima settimana si preannuncia molto intrigante per i sentimenti. Martedì Venere tornerà di nuovo attiva e stimolerà in te la voglia di rimetterti in gioco in amore. Ciò che conta sarà non frenare le tue emozioni. L’unico vero giorno un po’ più pesante sarà quello di mercoledì: meglio usare cautela nei rapporti con gli altri. Le giornate migliori: venerdì e sabato, quando la Luna transiterà nel tuo cielo.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà molto stimolante. I giorni più energici e promettenti saranno quelli centrali, tra martedì e giovedì mattina. Domenica, oltretutto, la Luna entrerà nel tuo regno e ti regalerà una buona vitalità e la voglia di recuperare in amore, se di recente c’è stato un allontanamento. Dovrai sfruttare questo mese per cominciare a riflettere sul da farsi, prefiggerti nuovi obiettivi da realizzare a partire da maggio.

Vergine

La settimana non sarà delle migliori! Purtroppo, fino al 20 di aprile sarai turbato da preoccupazioni riguardo la forma fisica o tensioni legate al lavoro. Ti converrà usare cautela, poi le cose inizieranno a migliorare. Se lunedì sarai sostenuto da un buona Luna, mercoledì potresti essere colto da tante contraddizioni. Sii prudente e cerca, in ogni modo, di tenerti alla larga dalle discussioni!

Bilancia

Sta per cominciare una settimana importante, perché ti consentirà di prendere in mano un problema, personale, fisico o professionale che ti affligge da tempo. Le stelle di aprile ti metteranno con le spalle al muro: o ti darai da fare per superare le tue difficoltà oppure da maggio in poi sarà impossibile! Molto energiche e stimolanti le giornate di martedì, mercoledì e giovedì mattina: sfruttale al meglio! Buona anche la domenica.

Scorpione

La tua settimana sarà molto promettente, specialmente a partire da martedì, quando Venere si unirà a Sole e Giove nel cielo dei Pesci. Finalmente potrai recuperare in amore, ma non solo! Ritroverai il buonumore, la passionalità e la voglia di fare nuove conoscenze. La giornata più intrigante sarà quella di venerdì, quando una splendida Luna ti riempirà di allegria e voglia di amare. Favoriti i nuovi incontri.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana potrebbe portare qualche piccolo ritardo o rallentamento nella realizzazione dei tuoi progetti. Aprile sarà un mese di osservazione e preparazione alla vera rinascita che avverrà da maggio in poi. Sfrutta queste giornate per ricaricare le pile in vista dei prossimi mesi. Occorrerà cautela, soprattutto in amore, martedì, mercoledì e giovedì mattina. Domenica, invece, si prospetta una splendida conclusione di settimana.

Capricorno

La settimana comincerà con una bellissima Luna nel segno dell’amico Toro, lunedì. Martedì Venere tornerà tua complice e ti permetterà di recuperare una buona armonia nella coppia. Chi è solo da tempo ritroverà la voglia di mettersi in gioco e fare nuovi incontri. Sul fronte lavorativo, purtroppo, ancora molti pensieri, tensioni con alcuni soci o collaboratori. Occorrerà particolare prudenza nelle giornate di venerdì e sabato.

Acquario

La tua settimana sarà accompagnata da grandi stelle, come un po’ tutto il periodo. L’unico rischio che correrai sarà quello di perderti nel caos mentale, nella disorganizzazione. Meglio fare più ordine tra le tue idee e i tanti progetti in mente. Le giornate migliori saranno quelle di martedì, mercoledì e domenica. Lunedì, invece, potresti avere qualche piccolo problema pratico, forse legato ai soldi, alla banca. Molto stimolante l’amore.

Pesci

La settimana sarà contraddistinta da un grande cielo. Martedì Venere raggiungerà il tuo segno e si unirà a Giove, già tuo alleato prezioso. Nei prossimi giorni ti riapproprierai di molta energia, voglia di amante e di metterti in gioco. Via libera a chi vorrà avviare un nuovo progetto! Molto stimolante lunedì con una magnifica Luna in Toro, ma anche le giornate di venerdì e sabato. Martedì e mercoledì potresti sentirti un po’ sottotono.