Apparire arroganti fino a risultare fastidiosi è una prerogativa spiccata di alcuni profili caratteriali in particolare. Solitamente viene considerato un tratto tipico di chi ama ostentare la propria sicurezza e capacità ma può al contrario anche celare una diffusa poca fiducia nei propri mezzi. Insomma apparire come dei “palloni gonfiati” pieni di se, non è sicuramennte considerato un tratto negativo anche se in alcuni ambiti può essere sicuramente un’utile “arma” per conquistare fiducia e rispetto, almeno all’inizio. Alcuni segni si rivelano essere particolarmente calzanti alla descrizione: quali sono i più arroganti in assoluto?

I segni più arroganti in assoluto: quali dello zodiaco?

Ariete

Inevitabilmente supponenti e pieni di se, anche se si tratta di una caratteristica “non voluta” ma che appare quantomeno spontanea. Solo quando si imbattono in personalità pari o superiori a loro come capacità riescono a tornare automaticamente “nei ranghi” e reagire di conseguenza. Per loro, come detto, essere arroganti non è una scelta ma parte della natura.

Gemelli

Decisamente più “strategici” perchè la proverbiale personalità sdoppiata del Gemelli li rende a tratti insopportabili perchè ostentano qualità e conoscenza che non sempre hanno, anzi. Si rivela un modo efficace (il più delle volte) per distogliere le attenzioni dalle proprie mancanze.

Scorpione

Loro potrebbero permettersi un atteggiamento lievemente arrogante, sopratutto nell’ambito lavorativo, ma sono fastidiosi quando acquisiscono una consapevolezza dei propri mezzi. In sostanza, possono vantarsi ma non riescono a limitarsi e far comprendere agli altri che la loro linea è quella più efficacae. Fanno innervosire perchè sempre convinti di essere dalla parte del giusto.