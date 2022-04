L’idea di romanticismo trova radici lontane, ed oggi non sempre viene percepita con un fare positivo, sia da parte maschile che da femminile: con questo termine si è soliti dare un termine piuttosto vario. Alcuni uomini sono naturalemente dotati di un ostile particolarmente elegante, associabile ad un modo di fare romantico o percepito come tale. Risulta impossibile definire un tratto così particolare come questo semplicemente dal segno, ma lo zodiaco può aiutarci ad indicare la lista dei segni relativi agli uomini più romantici in assoluto.

La classifica degli uomini più romantici dello zodiaco: scoprila!

Cancro

E’ un segno profondamente sognatore, ma non ama gli eventi e le celebrazioni troppo elaborate ed organizzate. E’ un genuino e ciò si rivela essere un’eccellente “arma” in fase di “seduzione” ma anche quando si tratta di scatenare la propria fantasia romantica. Amano fare piccole sorprese, piccoli gesti che diventano abitudine ma che sono sempre molto apprezzati.

Bilancia

Apparentente distaccati quasi sempre, l’uomo Bilancia è incredibilmente accorto a rendere felice la propria controparte con una serie di attenzioni e gesti che rivelano un animo assolutamente innamorato, in maniera per nulla nascosto. A volte sono fin troppo eccessivi, ma senz’altro incredibilmente genuini.

Pesci

Non è un caso che i segni più sensibili e sognatori risultino essere anche quelli maggiormente atti al romanticismo puro, quello smielato ma anche incredibilmente sensibile e discreto. Rappresentano i più tradizionali in assoluto, coprono di regali il proprio partner e non nascondono affatto i propri sentimenti. A volte però sembrano quasi ossessionati dalla relazione.