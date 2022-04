Oroscopo Branko domani, 5 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani martedì 5 aprile 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 5 aprile: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali. Se vuoi scoprire come sarà la giornata di lunedì, leggi anche l’oroscopo di Branko per oggi.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani Venere entrerà in Pesci e non sarà più contraria. Per l’amore sarà un bel passo avanti. Dovresti approfittarne, per programmare un periodo fuori città con la persona amata o con gli amici, sarà rigenerante!

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani Venere passerà in opposizione, ma non ti disturberà eccessivamente. Potrai comunque vivere l’amore con tranquillità. Più fastidiosa risulterà l’ostilità di Marte che, subito prima di Pasqua si trasferirà in Pesci e provocherà un aumento della tensione, sia nella coppia che nel lavoro.

Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani Venere passerà in Pesci e si concentrerà sulla quotidianità, sul lavoro e sulla forma fisica. Accanto a Giove, la forza della tua stella è al massimo e ti regalerà un momento di grazia, Dovresti approfittarne, per muoverti nei prossimi giorni.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Da domani Venere sarà di nuovo bellissima e ti permetterà di recuperare in amore. Le coppie potranno ritrovare un’intesa perfetta, la passionalità, mentre i cuori solitari avranno nuove opportunità di fare incontri interessanti. Sfrutta al massimo la sua benevolenza.